Un autre important surplus budgétaire à l'Île-du-Prince-Édouard

Il restait près de 57 millions de dollars dans les coffres du gouvernement insulaire à la fin du dernier exercice, selon des états financiers vérifiés.

Il s'agit d'un surplus bien plus important que ne l'avait prévu l'ancien gouvernement de Wade MacLauchlan dans son dernier budget. Les libéraux croyaient qu'une croissance économique soutenue allait permettre à la province de dégager un surplus d'environ 1,5 million de dollars.

Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King attribue ce surplus inattendu à une saine gestion des finances publiques, de même qu'à une croissance historique de plus de 3 % du marché de l'emploi et une augmentation de 5 % des exportations internationales.

Notre population augmente. Les collectivités rurales et urbaines continuent de favoriser l'innovation. De nouvelles entreprises ouvrent leurs portes et les entreprises existantes prennent de l'expansion. De plus en plus d'Insulaires travaillent , affirme la ministre des Finances, Darlene Compton, dans un communiqué du gouvernement, jeudi.

Selon les états financiers vérifiés de la province, les revenus de l'impôt des particuliers et des entreprises et des taxes à la consommation comptent pour plus des trois quarts du surplus dégagé au cours de l'exercice qui a pris le 31 mars 2019.

En vertu de la loi, ce surplus de 57 millions de dollars doit être appliqué à la dette nette globale de la province. Celle-ci s'élève à un peu plus de 2 milliards de dollars.

C'est la deuxième fois en deux ans que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard affiche un surplus budgétaire largement supérieur à ses prévisions. À la fin de l'exercice précédent, le surplus vérifié était d'un peu plus de 75 millions de dollars alors que le ministère des Finances entrevoyait d'abord un excédent d'environ 600 000 $.