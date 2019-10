C’est l’une des mesures prévues dans le budget 2020 du transporteur public, qui totalise 158,8 millions de dollars pour l’an prochain. Il s’agit d’une augmentation de 9,6 millions de dollars — soit un peu plus de 6 % — comparativement au dernier exercice financier.

La contribution de la Ville de Gatineau passera quant à elle à 68,6 millions de dollars, soit 3 millions de dollars de plus que lors du dernier exercice financier.

Alors que les aînés — pour qui le tarif mensuel passe à 43 $ — et les adultes verront le prix de leur abonnement mensuel croître de 1 $, les étudiants de 20 ans et moins et les usagers bénéficiant du tarif social continueront de payer 64 $.

Les passagers voulant se procurer un billet unique devront maintenant débourser 4 $, soit 5 cents de plus qu’auparavant, tout comme les usagers qui paient leur passage en argent comptant à bord des autobus.

Le plan a été officiellement adopté par le conseil d’administration de la STOSociété de transport de l’Outaouais , jeudi. Il doit cependant être approuvé par le conseil municipal le 10 décembre prochain.

4 millions de dollars pour bonifier le service

Qui plus est, le transporteur public anticipe 23,8 millions de déplacements sur son réseau l’an prochain, une augmentation de 2,5 %.

La STOSociété de transport de l’Outaouais investira donc 4 millions de dollars pour bonifier le service sur son territoire, la même somme qu’elle prévoyait dans son budget pour 2019.

Le parc d’autobus va augmenter en 2020 dans le cadre du programme des immobilisations, adopté lui aussi jeudi. La STO compte faire l’acquisition de 43 nouveaux autobus réguliers hybrides l’an prochain, achat pour lequel elle déboursera près de 20 millions de dollars. À la flotte de la Société s’ajouteront aussi 173 nouveaux autobus électriques d’ici 2029.

Le programme des immobilisations comprend également une série de mesures préférentielles en faveur du transport collectif — comme l’ajout de voies réservées et de feux de priorité aux autobus — l’an prochain.

D'ici à ce que le projet de lien structurant de l’ouest de Gatineau soit réalisé, la STO va de l’avant avec la mise en place de mesures préférentielles qui permettront d’améliorer le service , a indiqué la présidente de la STOSociété de transport de l’Outaouais , Myriam Nadeau.

La majorité des 47,2 millions de dollars nécessaires pour ces mesures sera remboursée par des programmes d’aides des gouvernements fédéral et provincial.