L'Alberta augmente le montant alloué à la lutte contre le dendroctone du pin

Le gouvernement de l’Alberta augmentera de 5 millions de dollars par an, durant les quatre prochaines années, le montant alloué à sa lutte contre l’épidémie du dendroctone du pin.

Ce financement annoncé jeudi fera passer le budget annuel dédié à ce fléau de 25 millions à 30 millions de dollars d’ici 2022-2023.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Devin Dreeshen, a déclaré que ce montant permettra de financer des études sur le terrain et d'avoir un contrôle accru sur plus de 83 000 hectares.

Selon lui, cette annonce s'inscrit dans une promesse électorale du Parti conservateur uni (PCU) qui voulait voir augmenter les fonds destinés à lutter contre l'épidémie de dendroctone du pin.

Le président et directeur général de l'Association Alberta Forest Products, Paul Whittaker, a qualifié la décision gouvernementale de « responsable et d'opportune ».

Un vaste fléau

Le dendroctone du pin est un insecte qui s’attaque à divers types de pins. Selon Ressources naturelles Canada, l’infestation a commencé en Colombie-Britannique au début des années 1990 et s’est répandue depuis sur 18 millions d’hectares forestiers, dont la forêt boréale du centre-nord de l’Alberta.

En 2018, note le gouvernement provincial, l’infestation a marqué les régions de Calgary, Rocky Mountain House, Whitecourt et Edson. La perte potentielle de pins susceptibles d’être endommagés est évaluée à plus de 11 milliards de dollars.

Plus d’informations à venir.