Deux jeunes Gaspésiennes publient un livre à 12 ans

À quelques heures du lancement de leur livre, les deux auteures en herbe trépignent de joie face à l’aboutissement de près de deux ans de travail.

Je me sens vraiment excitée de voir mon propre livre, lance Léa Durand en attente de l’arrivée des exemplaires fraîchement imprimés. Ça me rend fière de moi.

C'est rendu que ça fait partie de notre quotidien de dire "Nous, on écrit un livre!", mais on repense à ça et c’est un exploit , poursuit Charlotte Drapeau.

Dans « La grande aventure de Moulou », les jeunes lecteurs assistent à la transformation des habitudes de vie d'un petit extraterrestre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les deux auteures ne comptent plus le nombre de versions qu'elles ont rédigées avant que leur livre ne soit publié aux Éditions Le Point Bleu de Trois-Rivières et mis en image par l’illustratrice professionnelle Catherine Petit.

C’est beaucoup de travail, mais c’était tellement de fun qu’on ne pensait pas à tout le temps qu’on mettait dans le projet. Léa Durand, auteure

Un livre né au Grand Défi : Bâtir ma région

L’aventure littéraire des deux jeunes auteures a commencé à l’hiver 2018, dans le cadre du concours entrepreneurial Le Grand Défi : Bâtir ma région.

Léa Durand et Charlotte Drapeau, alors âgées de 10 ans, s’étaient donné comme mission d’élaborer un livre jeunesse incitant les lecteurs de bouger.

On voulait encourager l’éveil à la lecture, mais aussi à l’activité physique, explique Charlotte. On souhaitait vraiment que les jeunes puissent faire des pauses actives avec un livre, et non avec des écrans.

Épaulée par l’enseignante Marylin LeBlanc qui crée les illustrations, elles donnent vie à Moulou, un extraterrestre qui laissera de côté sa tablette électronique et ses sucreries pour adopter de meilleures habitudes de vie.

Une photo datant de décembre 2018 où Charlotte Drapeau (à gauche) et Léa Durand (à droite) ainsi que l'enseignante Marilyn LeBlanc montrent une copie maison de leur livre, avant le processus d'édition et d'illustration par Catherine Petit. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les deux jeunes filles ont ponctué leur récit de pauses actives en invitant les lecteurs à accomplir des exercices physiques. Ne laissant rien au hasard, elles ont testé leur produit auprès de 200 enfants dans des garderies et des écoles.

Grâce au soutien financier de commanditaires, elles sont parvenues à imprimer quelques exemplaires. Elles étaient toutefois convaincues que leur livre méritait une diffusion à plus large échelle et ont lancé un appel à tous pour trouver une maison d'édition en décembre 2018.

Une maison d’édition saute dans l’aventure

Rapidement, Les Éditions Le Point Bleu, de Trois-Rivières, spécialisées dans la littérature jeunesse et les produits pédagogiques, ont accepté de publier La grande aventure de Moulou.

J’ai eu un très grand coup de cœur pour le projet , raconte l’éditrice Nancy Godbout, une ex-enseignante originaire de la Gaspésie.

Elle dit avoir été séduite par la démarche très professionnelle de Charlotte et Léa et par le potentiel pédagogique du livre.

C’est un album qui peut être utilisé en CPE, à la maison ou à l’école , explique l'éditrice.

C’est vraiment un outil qui permet de dégourdir les enfants et qui favorise une meilleure écoute et un meilleur apprentissage. Nancy Godbout, éditrice Les Éditions Le Point Bleu

À distance, Nancy Godbout a accompagné les deux jeunes auteures dans la réécriture de certains passages du livre et la sélection d’une illustratrice professionnelle.

Il a fallu retravailler le texte, explique Léa Durand, on pouvait toujours rajouter des détails pour que ce soit encore meilleur.

Le docteur en motricité Joël Beaulieu a également révisé les exercices physiques proposés aux enfants.

Il a vérifié, explique Charlotte Drapeau, que les exercices étaient sécuritaires et que le nombre de répétitions était adapté à tous les enfants de 4 à 12 ans.

Quelque 550 exemplaires de La grande aventure de Moulou ont été imprimés.

On a beaucoup de commandes, soutient Charlotte Drapeau. On connaît des professeurs qui veulent l’avoir dans leur classe, des garderies et des CPE intéressés.

Le lancement de La grande aventure de Moulou se tiendra samedi, entre 10 h et 11 h, au Centre Bonne Aventure.