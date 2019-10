Arrêt des procédures contre Sandra Rapattoni

Sandra Rapattoni avait été arrêtée le 1er août 2018, en même temps que son ex-conjoint, Daniel Laframboise, dans un cas d'agression sexuelle. Elle avait été remise en liberté quelques jours plus tard au palais de justice de Rouyn-Noranda.

Le 31 octobre 2019, la Couronne a demandé un arrêt des procédures dans les deux dossiers, totalisant sept chefs d'accusation, qui pesaient contre elle.

Définition de nolle prosequi Nolle prosequi est un terme juridique de l'art et une expression juridique latine signifiant « ne pas vouloir poursuivre », une phrase qui ne « poursuit pas ». C'est une expression utilisée dans de nombreux contextes de poursuite pénale en common law pour décrire la décision d'un procureur de suspendre volontairement les accusations criminelles soit avant le procès, soit avant qu'un verdict ne soit rendu. Cela contraste avec un licenciement involontaire. Source : educalingo.com

L'avocate de la défense qui représentait Mme Rapattoni, Isabelle Martineau, s'est dite heureuse de cette décision.

La théorie de la défense depuis le début c'est que Mme Rapattoni est une victime de M. Laframboise et c'est ce qu'on a soutenu en fait depuis 15 mois. Donc on est évidemment heureux de l'ordonnance aujourd'hui de nolle prosequi qui est, je le rappelle, une discrétion du procureur , a commenté Me Martineau à la sortie de la salle d'audience.

C'est donc la fin des procédures judiciaires contre Mme Rapattoni. Elle pourrait cependant être de retour en cour comme témoin, puisque de nouvelles accusations ont été déposées contre son ex-conjoint Daniel Laframboise en août dernier, dans lesquelles elle est une présumée victime.