Roméo Saganash récipiendaire d’un doctorat honorifique de l’Université Laval

Roméo Saganash recevra un doctorat honoris causa de l’Université Laval le 20 mars. L’Université en a fait l’annonce jeudi matin et soulignant son parcours « des plus exemplaires ».

Membre de la nation crie, Roméo Saganash s’est fait connaître en tant qu’homme politique, avocat et négociateur. Je suis tout à fait honoré , déclare-t-il au micro de l’émission Première heure, en réaction à l'annonce.

Diplômé de l’UQAM en 1989, Roméo Saganash est devenu la première personne d'origine crie à obtenir un baccalauréat en droit au Canada. Moi qui avais l’intention de faire une maîtrise en science politique par la suite, j’ai été rattrapé tout de suite par la politique, je suis devenu vice grand chef du Conseil des Cris en 1990 , relate Roméo Saganash.

Il a ensuite joué un important rôle en tant que négociateur pour l’entente surnommée la Paix des Braves, signé par le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris en 2002.

Politique fédérale

En 2011, Roméo Saganash fait le saut dans l'arène politique fédérale, se présentant sous la bannière du NPD dans la circonscription d'Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou. Il devient le premier député autochtone élu au Québec.

Il siège durant deux mandats, puis quitte la vie politique sans en briguer un troisième lors des dernières élections fédérales.

Malgré son départ, il souligne la présence politique de plus en plus forte que prennent les autochtones au Canada. On a eu un nombre record de candidats autochtones lors du dernier scrutin, ces gens vont apporter une contribution majeure à nos institutions, comme j’avais pu le faire à l’époque , soutient l’ancien député.

Roméo Saganash s'enthousiasme de voir l'engouement des plus jeunes. Je suis très optimiste pour l’avenir des communautés autochtones, je voyage dans le pays et je vois que les jeunes sont plus éduqués et savent très bien en quoi consistent leurs droits fondamentaux au Canada , se réjouit-il.