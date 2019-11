nous sommes les filles qui mourront sans être remarquées, de Mélodie Nelson

Biographie

Mélodie Nelson est originaire de Repentigny et vit à Montréal. Elle croit qu’un diadème est le meilleur accessoire pour toutes les occasions et que « ses pieds sont horribles, mais [que] son cul les rachète ». Elle s’ennuie de l’époque où elle pouvait aller se faire bronzer en cabine sans avoir peur de crever. Maintenant, elle dit à ses enfants qu’elle ne mourra jamais, sans savoir si c’est bien ou pas. Elle a écrit les livres Escorte et Juicy, et, récemment, elle a participé à l’anthologie de poésie Hustling Verse et à l’essai Je suis indestructible.