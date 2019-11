La dysphorie des lièvres empaillés, de Sébastien Émond

Biographie

Sébastien Émond est originaire de Chibougamau. Iel a choisi de s’extirper de son « incubateur boréal » pour s’établir dans la ville de Québec et étudier le cinéma, la langue française et la littérature à l’Université Laval. Depuis 2016, iel s’implique dans diverses activités littéraires de la ville de Québec en tant que poète du Collectif RAMEN et publie, en 2018, son premier recueil de poésie aux Éditions Hashtag, #monâme. Son écriture, à forte dimension autofictionnelle, met en scène les questions d’identité queer, embrasse les imaginaires horrifiques et apocalyptiques, ainsi que l’esthétique « 16+ […] hardcore violence and sexual content ». Iel s’occupe présentement des relations de presse pour le Lieu, centre en art actuel et la revue Inter, art actuel.