Faire de la lutte contre les opioïdes une priorité

Les cas de décès liés aux opiacés sont montés en flèche , dit le député Jamie West.

En 2018, l’on comptait 1473 personnes mortes à cause des opioïdes dans la province, selon des chiffres compilés par Santé publique Ontario.

De ce nombre, 141 décès ont été enregistrés dans le Nord , dont 32 dans le Grand Sudbury.

Le programme d’échange de seringues a enregistré 23 000 visites l’an dernier et le Service de santé publique de Sudbury et districts a distribué un million et demi de seringues et 2040 trousses de naloxone.

Le député Jamie West espère que sa motion visant à décréter l’urgence face aux opiacés sera adoptée par l’ensemble des députés ontariens. Photo : Studio médias QP

Le gouvernement doit traiter la crise des opiacés comme une crise et décréter l’état d’urgence. Jamie West, député néo-démocrate ontarien dans la circonscription de Sudbury

L'adoption de la motion permettrait à la province d’engager rapidement des fonds pour lutter contre les opioïdes notamment en : Augmentant les ressources pour les travailleurs de première ligne

Garantissant les fonds dans la stratégie communautaire contre les drogues

Les libéraux sous Kathleen Wynne et maintenant Doug Ford refusent de décréter l’état d’urgence, dit le député West.

Au lieu de faire des coupes dans le système de santé, je demande l’appui de tous les députés , dit-il. Je leur demande de voter en faveur de ma motion.

Site d’injection supervisée

M. West souhaite que la province lève le moratoire.

L’on compte 21 sites d’injection supervisée Ontario dont un seul dans le Nord-Ouest de la province.

Dans le Nord, nous mesurons les distances à parcourir en comptant les heures. Il faut voyager pendant 11 heures entre Sudbury et Thunder Bay , dit le député néo-démocrate.

Les opioïdes sont désormais la principale cause de décès chez les jeunes âgées de 30 à 39 ans au Canada. Marion Quigley, directrice générale de l’Association canadienne pour la santé mentale Sudbury/Manitoulin

Une approche holistique

Invitée à appuyer la motion du député néo-démocrate, la directrice de l’Association canadienne de la santé mentale Marion Quigley croit que la lutte doit se faire d’un commun accord, à l’abri de la partisanerie.

Elle explique qu’il faut aussi une approche holistique englobant le logement abordable, l’accès aux soins primaires et l’aide financière pour les toxicomanes.

Selon Marion Quigley, la principale cause des décès chez les jeunes de 30 à 39 ans au pays est la surdose d’opiacés. Photo : Studio médias QP

Nous voulons plus d’aide et des programmes moins contraignants afin de répondre aux besoins des gens qui vivent une dépendance aux opiacés , dit-elle.

La stratégie communautaire contre les drogues est destinée aux personnes, peu importe, qu’elles soient intoxiquées ou droguées. Ces gens ont droit à un endroit sécuritaire et à l’abri du froid , rappelle Mme Quigley.

Nous avons des listes d’attente et nous devons malheureusement refuser des demandes de logement. Marion Quigley, directrice-générale de l’Association canadienne de la santé mentale Sudbury-Manitoulin

Depuis le début de 2019, les ambulanciers sudburois ont répondu à 262 appels possiblement reliés aux opioïdes par rapport à 67 l’année précédente. Source : Association canadienne pour la santé mentale Sudbury/Manitoulin

Une étude sur les conséquences des opiacés sur les personnes vulnérables et sur la communauté sera conclue en avril 2020.

Elle vise à appuyer l’ouverture d’un site d’injection supervisée dans le Grand Sudbury.