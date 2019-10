Un incendie rapidement maîtrisé dans le sous-sol de l'Hôpital de Gatineau

Un incendie s'est déclaré dans le sous-sol de l'Hôpital de Gatineau jeudi matin. Certains services ont été évacués à cause de la fumée.

Celui-ci a été maîtrisé rapidement , selon un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, transmis à Radio-Canada à 11 h.

Aucun patient n'a été évacué. Mais, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux a dû procéder à l'évacuation de certains services au rez-de-chaussée et au premier étage à cause de la fumée.

Des employés ont été évacués de l'Hôpital de Gatineau en raison d'un incendie au sous-sol. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux demande toutefois à la population de ne pas se rendre sur place pour le moment.

Les équipes du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont sur les lieux.