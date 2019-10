COP25 : le Canada passe son tour

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, le cabinet de la ministre de l'Environnement Catherine McKenna reconnaît que ces conférences sont essentielles à notre lutte mondiale contre les changements climatiques .

Toutefois, le Canada ne planifie pas organiser la COP25 le mois prochain , précise la directrice adjointe des communications, Caroline Thériault. Notre priorité demeure de livrer le mandat pour lequel les Canadiens ont élu ce Parlement.

Nous avons confiance que l'entité responsable trouvera une solution , ajoute M. Thériault.

Des sources gouvernementales nous ont indiqué que ce type d'événement d'envergure se prépare généralement un ou deux ans à l'avance et qu'il était impensable de prendre la relève à quatre semaines d'avis – surtout dans le contexte actuel, soit immédiatement après des élections fédérales.

Même son de cloche à Québec

Cette décision suit celle de la CAQ, qui a également fermé la porte à une candidature québécoise, jeudi matin.

En mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a répondu par la négative à la demande du Parti libéral, de Québec solidaire et du Parti québécois en indiquant qu'il préférait pour l'instant se concentrer sur les plans de lutte aux changements climatiques de son gouvernement.

Ce n'est pas réaliste. François Legault, premier ministre du Québec

C'est dans un mois; il faut être réaliste, là! , a lâché M. Legault. On parle d'inviter 25 000 personnes au Québec, la sécurité, préparer ça... On voudrait être fier d'organiser ça. Ça prend des mois, faire ça. Donc, moi je pense que c'est pas mal plus important actuellement de mettre nos énergies à avoir un pan d'action, à montrer l'exemple au reste du monde, à dire: "Le Québec fait des efforts pour réduire ses GES".

À Montréal, l'administration Plante s'est dite déçue de la décision d'Ottawa.

En tant que ville de congrès par excellence en Amérique du Nord et leader en matière de transition écologique, la Ville de Montréal aurait été fière d'accueillir la COP25, a fait savoir l'attachée de presse de Valérie Plante, Geneviève Jutras, dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada. Toutefois, il s'agit d'une compétence fédérale et nous respectons la décision prise.

Pas de sommet de l'APEC non plus

Le Chili a lancé la serviette mercredi en raison des émeutes qui ébranlent le pays.

Le pays sud-américain a également renoncé à organiser le sommet de l'APEC, le forum de Coopération économique Asie-Pacifique, qui devait avoir lieu à Santiago les 16 et 17 novembre.

Une source gouvernementale a également confirmé que le Canada ne sera pas plus intéressé à organiser ce sommet que la COP25, dans la mesure où il manque de temps pour organiser un tel événement, qui demande beaucoup de planification en ce qui a trait à la sécurité et aux infrastructures d'accueil.

Si aucun pays ne se prononce pour remplacer le Chili, le prochain sommet de l'APEC aura lieu en 2020, en Malaisie.

Avec les informations de Louis Blouin, Christian Noël et Romain Schué