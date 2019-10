La nouvelle propriétaire de l’ancienne station Floribell interpelle la ministre Blais

La nouvelle propriétaire de la station touristique Floribell à Saint-Élie-de-Caxton, qui est en train de transformer les lieux en résidence pour personnes âgées, interpelle la ministre responsable des aînés et des proches aidants Marguerite Blais.

Lyne Chartier veut attirer l'attention de la ministre Blais sur son projet alors qu’elle s’inquiète pour la qualité de vie des personnes âgées et elle considère que le gouvernement fait fausse route.

Elle propose que le gouvernement mise sur les petites résidences pour offrir des soins aux personnes âgées et du répit de jour aux proches aidants.

Comme propriétaire d’une résidence pour personnes âgées dans la région de Lanaudière, Lyne Chartier expérimente déjà cette formule. Selon elle, il s’agit d’une piste de solution à la pénurie de main -d’oeuvre et qui permettrait au gouvernement de faire des économies majeures.

Lyne Chartier a acheté l'ancienne station touristique Floribell pour la transformer en résidence pour aînés. Photo : Radio-Canada

Les petites résidences, on est en train de les étouffer et moi, je crois que c’est le côté humain qu’on est en train d’étouffer dans notre société , avance Lyne Chartier.

On s'en va peut être pas dans la bonne direction. Est-ce que c’est ce que l’on veut pour nous, pour notre vieillesse? Lyne Chartier

La nouvelle résidence doit ouvrir ses portes en février

La nouvelles résidence pour personnes âgées de Lyne Chartier et son conjoint doit ouvrir en février.

Avec le camping et la plage de l’ancienne station touristique Floribell, elle veut offrir un concept différent pour rassembler les familles.

Une plage qui se transforme en patinoire en hiver, un camping et une programmation d’activités : Lyne Chartier promet un milieu différent pour les personnes âgées et les proches aidants qui se sentent souvent tiraillés entre leur parent et leurs autres obligations familiales.

Des aires communes invitantes et des chambres personnalisées font aussi partie du concept.

La résidence devrait aussi offrir un service de répit de jour. Lyne Chartier explique que l’initiative va permettre à des gens d’avoir un bain, des activités, de travailler leur motricité ou leur mémoire.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard