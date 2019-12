Préparer les futurs mécaniciens de marine à la réalité du métier

En Amérique du Nord, l' IMQInstitut maritime du Québec est le seul établissement à offrir le programme de techniques de génie mécanique de marine en français.

Les étudiants y acquièrent entre autres des connaissances en soudage, en électricité et en plomberie, afin d’être bien prêts à réagir une fois à bord d’un navire. On [les mécaniciens de marine] n'est pas tout le temps près de la terre et on n’a donc pas tout le temps accès à des spécialistes, explique Alexandre Ouellet, un des enseignants du programme. On essaie de rendre les étudiants les plus polyvalents possible.

D'après l'enseignant Alexandre Ouellet, la clef du succès pour les mécaniciens de marine est d'être débrouillards et de réussir à ne pas trop s'ennuyer de ses proches lors des voyages en mer. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il faut vraiment penser à ce qu’on fait, ajoute Leelou Turner, une étudiante de première année. Quand on va se promener et qu’on va faire des tournées dans la salle des machines, il faut porter attention et penser avant de faire quoi que ce soit. Les profs nous le disent : "Si on fait quelque chose sans penser, ça peut avoir des conséquences irréparables."

Quatre ans de formation, dont dix mois en mer

En plus des cours suivis à l’IMQ, les étudiants du programme doivent compléter trois stages en mer de plusieurs mois chacun.

Depuis le début de sa formation, Guillaume Baril a passé deux mois à naviguer sur les Grands Lacs et quatre mois au large de la côte ouest, de Vancouver au Mexique. C’est beaucoup plus concret, dit-il. Quand on va être lancés sur le marché du travail, on va avoir une bonne idée du travail. Ça ne reste pas purement théorique.

L’étudiant de troisième année considère que ces expériences permettent aussi de développer des aptitudes tout aussi utiles en mer que sur la terre ferme. On est tout le temps en contact rapproché avec tout le monde, souligne-t-il. Des fois ça crée des tensions, mais on apprend à vivre avec. Je pense que ça nous rend plus aptes à gérer les conflits dans la vie de tous les jours.

L'étudiant en techniques de génie mécanique Guillaume Baril a passé six mois en mer depuis le début de ses études. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ces stages sont également l’occasion d’apprendre quelques trucs du métier. On a une fenêtre de peut-être huit ou dix heures pour sortir, aller manger, faire l’épicerie pour se réapprovisionner en choses qu’il n’y a pas nécessairement sur le bateau, raconte Guillaume Baril. Des fois, ta barre de chocolat préférée, le chef cuisinier, il n’en a pas en stock.

Place aux mécaniciennes

Même si elles sont beaucoup moins nombreuses que leurs collègues masculins, on compte quelques femmes parmi les étudiants en génie mécanique de marine.

Leelou Turner est étudiante en première année du programme de techniques de génie mécanique de marine à l'IMQ Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Leelou Turner est l’une d’entre elles. La jeune femme assure que jusqu’à maintenant, elle est bien accueillie par les autres étudiants.

Elle encourage celles qui sont intéressées par ce métier à se lancer.

Je leur dirais : "Viens-t’en et n’aie pas peur." Moi, ça me faisait peur et finalement, c’est vraiment le fun. Leelou Turner, étudiante de première année en techniques de génie mécanique de marine

J’ai été entourée de filles pas mal tout mon primaire et mon secondaire et je ne me tenais pas vraiment avec des garçons, se souvient-elle. Je me suis toujours dit que j’aimerais ça avoir des amitiés avec des garçons et justement au secondaire je n’étais pas capable. Et là, je suis rendue avec neuf bons amis.

Pour les futures mécaniciennes comme pour les futurs mécaniciens, l’enseignant Alexandre Ouellet croit que pour être heureux dans le métier, il faut surtout être débrouillard et ne pas trop s'ennuyer de ses proches pendant les longs voyages en mer.