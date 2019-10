Dame Nature se déguise en trouble-fête pour l'Halloween

Pluie et température tempérée jeudi, ou rafales et point de congélation vendredi? Dame Nature n’entend pas faire de cadeaux aux petits cueilleurs de bonbons cette année… ni à leurs parents, qui devront composer avec une météo déguisée en trouble-fête pour l’Halloween.

La pluie intermittente qui tombe sur les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches gagnera en puissance en début de soirée, prévient Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

On attend beaucoup de précipitations entre 17 h et 19 h. La région recevra peut-être la plus grande quantité de pluie dans la province. La tempête déversera jusqu’à 80 mm, peut-être même un petit peu plus, ce n’est pas impossible , prédit le météorologue.

La soirée sera certainement arrosée, mais les températures seront de l’ordre de 7 ou 8 degrés , ajoute-t-il.

Les vents se lèveront au cours de la nuit, pour atteindre leur paroxysme en soirée, vendredi.

Certaines rafales pourraient atteindre jusqu’à 80 km/h par endroits, de quoi faire valser bien des chapeaux de sorcière dans les airs.

Les températures vont aussi dégringoler, avertit Simon Legault.Le mercure risque de chuter autour de 3 degrés.

Il n’y aucune belle soirée; les deux ont leur désavantage , prévient le météorologue.

La Ville de Lévis appelle au bon jugement et à la vigilance en cette soirée de festivités , invitant ses citoyens à faire preuve de prudence sur les routes et les trottoirs.

Mince consolation pour les citoyens de Québec et de Chaudière-Appalaches : les enfants d’Abitibi-Témiscamingue et de Chibougamau pourraient devoir chausser leurs bottes d’hiver pour faire leur porte-à-porte. Ces régions attendent jusqu’à 25 cm de neige jeudi soir.