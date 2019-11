Vivre et s’appauvrir en CHSLD

Comme on le sait, il faut payer pour vivre dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) public. Plus de 70 % des patients paient une contribution maximale chaque mois. Mais pour ceux qui manquent de moyens financiers et qui sont mariés, il est impossible d’obtenir de l’aide financière si le couple possède plus de 2500 $ en liquidités.