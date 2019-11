10 films à voir absolument au WIFF 2019

Parasite de Bong Joon-ho

Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Dans la famille Kim, on a appris à survivre à coup de petits boulots et de petites arnaques. Mais un jour, le fils aîné se trouve un poste de tuteur d’anglais pour les Park, une famille aisée. Plusieurs manigances plus tard, la sœur, le père et la mère sont aussi entrés dans la luxueuse maison — une position qu’ils ont bien l’intention de conserver. À la croisée des chemins entre thriller, comédie et film de genre, Parasite est une efficace critique sociale sur la lutte des classes.

Palme d’or à Cannes en 2019, le film de Bong Joon-ho est une de ces rares instances où les louanges de la critique sont sur la même longueur d’onde que les recettes au box-office. Immense succès dans sa Corée du Sud d’origine, Parasite part maintenant à la conquête du public nord-américain, un parcours qui l'amènera certainement jusqu’aux Oscars.

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Portrait de la Jeune Fille en Feu de Céline Sciamma Photo : Courtoisie du TIFF

1770. Une peintre est envoyée sur une île bretonne pour y faire le portrait nuptial d’une jeune noble, sauf que la fiancée refuse de poser. C'est finalement lors de longues promenades sur la grève qu’il faudra l’observer, pour ensuite la peindre de mémoire. Pendant ces quelques jours ensemble, l’artiste et le modèle se découvriront, et feront l’apprentissage de sentiments nouveaux sur ce que c’est que d’être une femme, sur l’amitié et sur l’amour.

Avec des images composées comme des tableaux de grands maîtres, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma est un grand film féminin, féministe et follement romantique. Il est porté par deux immenses performances de la part de Noémie Merlant et Adèle Haenel.

Matthias et Maxime de Xavier Dolan

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Sons of Manuel

Deux meilleurs amis au sein d’un groupe de gars tricotés serrés. Un week-end, au chalet, ils perdent un pari et se voient forcés de jouer dans le film étudiant de la petite sœur d’un des leurs. Les rôles sont simples : juste deux gars qui s’embrassent. Mais à partir de là, rien ne sera plus pareil entre Matthias et Maxime.

Histoire d’amour entre deux jeunes hommes qui n’osent pas s’avouer leurs sentiments, Matthias et Maxime est aussi un grand film sur l’amitié, sur la dynamique de groupe, sur la complicité de longue date entre bro . Les dialogues rapides, hilarants et avec une bonne dose de franglais cohabitent avec de beaux moments d’émotions et de fragilité masculine quand vient l’heure des choix. Si Xavier Dolan s’est gardé le rôle de Maxime, Matthias est superbement joué par Gabriel d’Almeida Freitas, révélation du film. Autour d’eux, leur vrai groupe d’amis : Pierre-Luc Funk, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, ou encore Catherine Brunet.

Antigone de Sophie Deraspe

Antigone de Sophie Deraspe Photo : Courtoisie du TIFF

Antigone est une adolescente à l’âge des premières amours. Étudiante modèle, elle vit avec sa grand-mère, ses frères et sœurs, une fratrie avec laquelle elle a émigré du Maghreb à l’enfance. Mais quand son frère aîné est tué lors d’une bavure policière, et que le cadet est arrêté et menacé d'expulsion, Antigone décide de tout risquer pour sa famille, jusqu’à devenir un symbole de résistance pour la jeunesse.

Sélection du Canada pour la course à l’Oscar du meilleur film international, Antigone de Sophie Deraspe est une relecture de la tragédie grecque de Sophocle, mais dans un Montréal contemporain. Le film est porté par une jeune actrice incandescente, Nahéma Ricci, véritable révélation qui offre une performance courageuse et d’une grande droiture.

Une colonie de Geneviève Dulude-De Celles

Emilie Bierre dans le film Une colonie. Photo : Fun Film

Mylia, 12 ans, quitte sa campagne pour faire son entrée au secondaire. À l’âge des premières fois, Mylia peine à laisser l’enfance derrière elle, tandis que sa petite sœur Camille, elle, se sent abandonnée par son aînée, sa meilleure amie.

Prix Écran canadien du meilleur film au printemps dernier, Une colonie est un film délicat, qui raconte les douleurs de l’adolescence, l’intimidation et les difficultés à trouver sa place dans le monde. Geneviève Dulude-De Celles signe un film empreint d’une immense tendresse, plein de lumière, avec un cœur qui palpite en tandem avec celui de son héroïne, magnifiquement jouée par Émilie Bierre (prix Écran canadien de la meilleure actrice, et révélation féminine aux Iris 2019).

Kuessipan de Myriam Verreault

Le film Kuessipan est composé en majorité d’une distribution autochtone. Photo : Laurent Guerin

Mikuan et Shaniss sont deux amies de toujours. Elles vivent dans les communautés autochtones autour de Sept-Îles, sur la Côte-Nord au Québec. L’une est déjà mère, en couple avec un garçon peu fiable. L’autre se découvre un talent d’écriture qui lui donne envie de partir étudier dans la grande ville, surtout depuis qu’elle est amoureuse d’un blanc. Est-ce que quitter la réserve est une trahison?

Tourné en complicité avec la communauté innue, Kuessipan est adapté du roman du même nom de Naomi Fontaine, elle-même native de Uashat. Mais là où le livre était brossé en petites touches impressionnistes, racontant des fragments du quotidien sur la réserve, le film trouve une douce trame narrative avec le destin de ces deux adolescentes à la croisée des chemins.

Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault

Andrée Lachapelle et Gilbert Sicotte dans Il pleuvait des oiseaux Photo : MK2 Mile End

Trois ermites vivent au fond des bois comme bon leur semble. À la mort de l’un d'eux, une nouvelle amie reprendra sa cabane : une octogénaire refusant de retourner à l’institut psychiatrique où elle a été internée à tort toute sa vie durant. Pendant ce temps, une photographe récolte les témoignages des aînées gardant une mémoire des grands feux qui ont ravagé la région des décennies plus tôt.

Adapté du roman de Jocelyne Saucier — qui racontait l’histoire des feux qui avaient frappé le Nord de l’Ontario — le film de Louise Archambault est empreint de tendresse et de douceur. Gilbert Sicotte, Rémi Girard et Andrée Lachapelle portent ce film plein de lumière, au sein duquel on trouve l’amour à tout âge de la vie.

Douleur et gloire de Pedro Almodovar

Douleur et gloire, de Pedro Almodovar Photo : El Deseo

Salvador est un réalisateur qui ne tourne plus, affligé de douleurs chroniques qui le gardent emmuré chez lui. Quand un de ses premiers films est projeté à la cinémathèque de Madrid, il reprend contact avec un acteur à qui il n’a plus jamais parlé depuis le tournage. De là s’amorce une plongée dans les souvenirs de l’artiste, surtout dans son enfance et dans son rapport à sa mère.

Pedro Almodovar signe avec Douleur et gloire un film incroyablement personnel, avec des touches autobiographiques et autoréférentielles. Avec lui dans l’exercice, un complice de longue date, Antonio Banderas, dans un de ses plus beaux rôles en carrière, très justement récompensé du prix d’interprétation masculine à Cannes en mai dernier.

La Belle époque de Nicolas Bedos

La Belle Époque de Nicolas Bedos Photo : Avec l'autorisation du TIFF

Un homme se voit offrir une expérience exceptionnelle : un retour dans le passé, à l’époque de son choix. Sans machine à retourner dans le temps, mais plutôt avec des décors élaborés et des acteurs qui ont parfaitement appris leurs rôles, une nouvelle compagnie visionnaire vous offre de prendre une cuite avec Hemingway, ou encore de manger de la brioche avec Marie-Antoinette!

Mais Victor ne choisit pas de retourner dans l’histoire avec un grand H. Il désire plutôt retrouver les années 1970, le soir où il a rencontré la femme de sa vie. Mais dans le processus, il tombe amoureux de l’actrice qui joue pour lui ses souvenirs.

Pour son deuxième film, Nicolas Bedos s’entoure de grands acteurs — Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Doria Tillier — pour une œuvre en équilibre sur un concept audacieux, pour un résultat follement nostalgique et romantique.

La femme de mon frère de Monia Chokri

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

Maintenant que Sofia a terminé son doctorat, elle se retrouve confrontée au reste de sa vie — trop qualifiée pour tout, mais avec de l’expérience dans rien. Hébergée chez son frère avec qui elle entretient une relation fusionnelle, elle reste dans une adolescence perpétuelle. Mais quand le frère en question trouve l’amour auprès de la femme parfaite, la gynécologue de sa sœur qui plus est, Sofia est en perte de repères et doit finalement se débrouiller par elle-même.

Prix Coup de cœur dans la section Un certain regard à Cannes en mai dernier, le premier film comme réalisatrice de l’actrice Monia Chokri est une savoureuse comédie dramatique, au dialogue intelligent et acéré. Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Hivon jouent délicieusement la fratrie, alors que Évelyne Brochu et Magali Lépine-Blondeau complètent la distribution.

Le 15e Festival international du film de Windsor se déroule du 1er au 10 novembre 2019.