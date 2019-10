L'ancien agent des Rolling Stones donnera un cours universitaire à Kamloops

À partir de janvier, les étudiants de l’Université Thompson Rivers, à Kamloops, pourront explorer l'évolution du rock and roll de 1954 à 1984 avec quelqu’un qui connaît bien ce style musical : Andrew Loog Oldham, premier agent des Rolling Stones et producteur de disques pour des légendes comme Rod Stewart, Jimmy Page, Jeff Beck et Eric Clapton.

Le cours s’appelle « Rock Dreams » et traitera de l'évolution du rock and roll. M. Oldham croit que les thèmes qui y seront abordés pourraient intéresser ceux et celles qui n'ont pas d'aspirations musicales et s'adresse à tous les étudiants, qu'ils choisissent de devenir charpentiers ou de faire n'importe quel autre métier .

Nous parlons de gens et nous parlons de la façon dont ils évoluent dans la vie, leurs réussites et leurs échecs. On trouve des excès partout, pas seulement dans les domaines de la musique et du divertissement , dit M. Oldham.

Ma mère serait fière [de savoir] que j'ai enfin un emploi régulier. Andrew Loog Oldham

« Comme un rêve »

Les professeurs Bruce Baugh, du département de philosophie, et Billy Collins, du département de gestion du tourisme à l'Université, se joindront à lui les jeudis soir pour donner le cours.

C’est une vitrine sur les débuts du rock and roll, c’est incroyable, lance M. Collins. Pour un amateur des Stones, ou un amateur des grands groupes de rock, c'est un rêve qui se réalise , dit-il.

D'un point de vue pédagogique, il s'agit d'une occasion idéale pour dynamiser la classe et le programme d'études avec des histoires vécues. C'est ce qui sera vraiment intéressant pour les étudiants , affirme pour sa part M. Baugh.

Le cours sera accessible à 100 personnes et sera ouvert non seulement aux étudiants actuels, mais également aux membres du public qui souhaitent y assister.

Avec les informations de Dominika Lirette