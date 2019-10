Toronto adopte une motion condamnant la Loi sur la laïcité du Québec

La motion soumise par la conseillère Kristyn Wong-Tam propose aussi d'appuyer une campagne nationale au Canada qui mettrait en lumière les impacts négatifs de la Loi 21 sur la cohésion sociale et l'inclusion au pays.

Le texte de la motion incite le gouvernement du Canada à condamner sans équivoque la Loi sur la laïcité de l'État et à la combattre. La loi est perçue comme un pas significatif vers la marginalisation des minorités religieuses.

Les auteurs de la motion rappellent que Toronto est la ville la plus populeuse du Canada et l'une des plus multiethniques au monde.

Le texte ajoute que la Loi 21 est une stratégie pour limiter la participation à la vie publique de personnes qui choisissent de porter des signes religieux. Elle affecte disproportionnellement, ajoute-t-on, les musulmans, les sikhs et les juifs.

Une motion semblable a été adoptée le mois dernier au conseil municipal de Calgary.

Le gouvernement du Québec défend sa loi adoptée en juin dernier en affirmant qu'elle assure un État laïc et qu'elle est appuyée par une majorité significative et représentative de Québécois.

Le Conseil national des musulmans canadiens, l'Association canadienne des libertés civiles et l'étudiante Ichrak Nourel Hak, qui porte un hijab, se sont tournés vers les tribunaux pour faire invalider la loi.

Ils en appellent d'un jugement rendu récemment par la Cour supérieure du Québec qui a rejeté leur demande d'injonction visant à suspendre immédiatement l'application de certaines dispositions de la loi.