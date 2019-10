Nouvelles règles sur l’obtention de permis de vente de cannabis : des propriétaires déçus

Des propriétaires de magasins de cannabis à usage récréatif en Saskatchewan craignent que les changements apportés par la province cette semaine entourant la distribution de permis de vente inondent le marché et chassent les petites entreprises.

Je m’attends à une baisse des ventes. Je vais devoir redoubler d’ardeur pour faire face aux nouveaux concurrents , déclare le propriétaire du magasin The Pot Shack, à Saskatoon, Geoff Conn.

Ce dernier s’est également dit choqué par les mesures annoncées par la province et estime qu’elles ne permettront pas non plus de réduire l’importance du marché noir.

Cet avis est partagé par Jim Southam, qui gère un magasin de cannabis à Prince Albert.

Nous devons plutôt trouver des façons d’inciter le marché noir à intégrer le marché légal , croit-il.

Le président de Prairie Cannabis, Jim Southam, affirme que les nouvelles règles quant à l'obtention de permis de vente nuiront aux propriétaires de magasins légaux, car plus de magasins tenteront de se séparer une part de marché déjà réduite en raison de la présence du marché noir. Photo : CBC/Guy Quenneville

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé mardi qu’à partir de l’année prochaine, toute personne qui respecte les conditions requises pourra faire une demande de permis pour vendre de la marijuana.

Dès avril 2020, la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) commencera à recevoir les demandes de permis de vente de cannabis à usage récréatif pour les communautés de moins de 2500 habitants.

Puis, en septembre 2020, des entrepreneurs de toutes les communautés de la province pourront faire une demande de permis pour ouvrir une boutique.

Cependant, les municipalités pourront toujours décider du nombre de magasins de cannabis qu’elles autoriseront sur leur territoire.

En juin 2018, 51 détaillants ont été tirés au sort sur une liste de 1500 demandeurs présélectionnés, pour recevoir un permis de vente de cannabis délivré par la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan .

Plus d’un an plus tard, près d’une quarantaine de commerces ont ouvert leurs portes.