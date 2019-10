De fortes pluies attendues sur une partie du N.-B.

Des avertissements de pluie parfois forte sont en vigueur au Madawaska et au Restigouche, dans le nord de la province, et le long de la baie de Fundy.

De 40 à 65 mm de pluie pourraient tomber d’ici vendredi après-midi. Les vents augmenteront en intensité pour souffler en rafales de 40 km/h dans le nuit de jeudi à vendredi, et demeureront forts vendredi.

D’importantes quantités de pluie - de 30 à 50 mm - sont également attendues dans le centre et le centre-ouest de la province.

L’est du Nouveau-Brunswick s’en tirera avec des quantités de pluie moindres : de 10 à 15 mm dans la journée de jeudi dans le Sud-Est, et de 5 à 10 mm dans la Péninsule acadienne et dans la région Chaleur. La pluie se poursuivra également dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi dans ces régions.

Le porte-à-porte des enfants, à l'occasion de la Halloween, a été reporté d'un jour dans de nombreuses localités du Québec, à cause du mauvais temps. Photo : iStock

De nombreuses villes au Québec, dont Montréal, ont reporté la célébration de l'Halloween à cause des conditions météorologiques annoncées.