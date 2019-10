La vitesse n'est pas problématique dans Mi-Vallon, selon la Ville de Sherbrooke

Depuis près d'un an, des citoyens tentent de trouver la meilleure solution pour limiter les effets de l'afflux de voitures depuis l'ouverture du boulevard René-Lévesque. Le citoyen Jimmy Duval-Caux a notamment créé des affiches pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse à 40 kilomètres à l'heure dans le quartier.

Je suis mi-figue, mi-raisin si on peut dire, souligne M. Duval-Caux, qui faisait partie d'un groupe d'une quarantaine de personnes qui ont assisté à une rencontre d'information de la Ville mercredi soir. Ce que j'ai compris par l'ingénieur en circulation qui était là, c'est qu'on dirait que les règlements proviennent du ministère des Transports, alors tout ce que la Ville de Sherbrooke voudrait faire, comme installer un panneau d'arrêt, doit passer par le MTQ.

Selon des données recueillies par la Ville, 85% des automobilistes roulent sous la limite permise. La Ville reconnaît cependant que la circulation a énormément augmenté sur la rue Marini notamment au cours de la dernière année.

On a juste les données de circulation aux heures de pointe, mais on ne donne pas les données de circulation aux autres heures, le soir ou tôt le matin. [...] La plus grande vitesse enregistrée, c'est quoi? On nous ne l'a pas donnée , déplorait Jimmy Duval-Caux au micro de Par ici l'info.

Sherbrooke compte cependant aménager des avancées de trottoirs à la hauteur des traverses de piéton ainsi que des dos d'âne.