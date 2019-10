La bière maintenant sur les étalages d’épiceries au Nouveau-Brunswick

Les clients de plusieurs épiceries au Nouveau-Brunswick y trouvent maintenant des produits de grands brasseurs et de microbrasseries.

Lorsque la société des alcools a annoncé en juin que la bière serait offerte dans 66 épiceries, les consommateurs s’attendaient aux produits des grands brasseurs, mais la société de la Couronne a inclus dans son plan des produits importés et ceux de microbrasseries.

L’Association des producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick exprime sa satisfaction dans une déclaration publiée mercredi.

Il s’agit d’un accroissement significatif du réseau de vente au détail, bénéfique autant pour les consommateurs que les producteurs , souligne le président de l’Association, Sean Dunbar, propriétaire de la brasserie Picaroons.

La vente de bière dans les épiceries fait suite à l’introduction très réussie du vin et des produits à base de cidre. Le Nouveau-Brunswick est maintenant le chef de file en ce qui concerne l’accès des consommateurs à de l’alcool artisanal local , ajoute-t-il.

Les bières à l'épicerie

Les produits de microbrasseries comme Graystone, Grimross, Pump House, Trailway et Picaroons côtoient ceux des grands brasseurs Moosehead, Coors Light, Molson et Budweiser sur les étalages d’épiceries, indique un porte-parole d’Alcool NB, Tom Tremblay.

Les bières de marque Corona, Stella Artois, Heineken et Guinness figurent parmi les produits importés. Des épiceries proposent aussi des bières canadiennes haut de gamme, dont les suivantes: Michelob Ultra, Belgian Moon et Shock Top. Les consommateurs verront aussi les panachés Mike's Hard Lemonade et Smirnoff Ice, par exemple.

C’est une grande gamme de produits, estime Tom Tremblay.

La bière est maintenant disponible dans les mêmes épiceries qui vendaient déjà du vin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les consommateurs recherchent la proximité et l’accessibilité, explique-t-il. Étendre aux épiceries l’offre de ces produits leur facilite la vie lorsqu’ils font leurs courses, souligne-t-il.

Quant à déterminer quels produits seraient offerts en épicerie, Alcool NB a changé d’avis et modifié son plan après en avoir discuté avec des microbrasseurs, indique M. Tremblay. La société de la Couronne voulait seulement s’assurer que ces petites entreprises avaient la capacité de répondre à une plus grande demande.

Un essai pour commencer

Ces bières sont maintenant distribuées aux chaînes Loblaws et Sobeys ainsi qu’à leurs magasins affiliés.

C’est un essai de produits qui devraient plaire aux consommateurs, estime Alcool NB. Cette dernière modifiera son plan au besoin l’an prochain, affirme M. Tremblay.

Il n’est toujours pas question pour le moment d’ajouter les spiritueux à cette gamme de produits, ajoute-t-il

Avec des renseignements de Colin McPhail, de CBC