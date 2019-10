Cinq jeunes blessés dans une fusillade à Toronto doivent y survivre

Trois des victimes avaient subi des blessures graves.

La fusillade est survenue vers 19 h 30, mercredi, dans un immeuble du secteur Clearview Heights près de l'intersection des artères Black Creek et Eglinton.

Selon le chef de police de Toronto Mark Saunders, deux suspects ont ouvert le feu dans un couloir.

Les victimes : des adolescentes de 16 et 17 ans et trois jeunes hommes de 16 à 18 ans.

Les policiers recherchent trois suspects. Selon la police, les suspects se seraient déplacés jusqu'à l'immeuble à bord d'une berline sombre avant que deux d'entre eux n'ouvrent le feu en direction des victimes qui étaient rassemblées dans le couloir.

Les enquêteurs ont trouvé au moins 20 douilles sur place.

Les suspects portaient des chandails à capuchon et seraient adolescents ou dans le début de la vingtaine, selon la police.

Cinq jeunes personnes ont été blessées par balles. Rien ne justifie quelque chose du genre. Si on peut résoudre [cette fusillade], ce serait bien pour Toronto. Mark Saunders, chef de police

La police de Toronto enquête sur la fusillade survenue mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki

Victimes ciblées

Selon la police, les victimes ont été prises pour cible par les tireurs, mercredi soir.

La police avait initialement annoncé que quatre personnes avaient été atteintes par balles, mais le chef Saunders a déclaré à la presse mercredi soir qu'une cinquième personne s'était ensuite rendue à l'hôpital.

Toronto est aux prises avec une montée de la violence armée depuis deux ans et le maire John Tory a demandé à plusieurs reprises une interdiction des armes de poing.

Le chef de la police Mark Saunders a ajouté qu'il craignait que cette fusillade entraîne des représailles et d'autres victimes.

C'est pourquoi nous demandons au public de nous aider dans l'espoir de pouvoir appréhender ces personnes avant que de futurs actes de violence armée se produisent dans notre ville , a-t-il dit.

Le chef Saunders souligne que 235 personnes ont été blessées par balles à Toronto cette année.

Je n'ai jamais vu ça avant, a-t-il dit. On fait tout ce qui est possible pour appréhender [les coupables]. On a saisi de nombreuses armes à feu, fait de nombreuses arrestations et déposé bien des accusations, mais les arrestations ne suffisent pas. Il y a beaucoup d'éléments en jeu.

Par le passé, il a évoqué la nécessité d'investir plus d'argent dans les programmes pour les jeunes à risque, en plus d'appeler la communauté à collaborer davantage avec ses enquêteurs.

À la fin septembre, le chef Saunders vantait pourtant les mérites de son plan appelé Community Space pour s'attaquer à la violence armée, soulignant entre autres que le nombre de fusillades avait baissé de 30 % au cours des six semaines précédentes.