Une maison sur quatre recèle une dose inquiétante de radon à Sherbrooke

Le radon est un gaz radioactif et cancérigène qui se taille une place à l'intérieur des résidences à l'insu des propriétaires. Il s'agit de la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et la deuxième derrière le tabagisme, explique le porte-parole de Santé Canada, Mathieu Brossard.

C'est un risque qui est à long terme, mais ce serait responsable d'environ 16% des cas de cancer du poumon au Canada , explique-t-il.

Le porte-parole signale que la présence du gaz, qui est inodore et incolore, dans les maisons n'est pas nécessairement problématique, mais qu'il importe d'en connaître la concentration.

Si vous avez plus de 200 becquerels par mètre cube, c'est recommandé de corriger et de réduire la concentration , indique Mathieu Brossard.

C'est un risque qui peut facilement être détecté, mais facilement être corrigé aussi, ajoute-t-il néanmoins. On peut fermer la porte au radon, qui entre par les fissures et les voies d'infiltration en faisant des travaux de scellement et ensuite on aspire le radon sous la maison en perçant un petit trou dans la fondation et en installant un petit ventilateur pour l'envoyer à l'extérieur.

Les trousses seront distribuées au Club de golf de Sherbrooke à 19 heures. Elles peuvent également être achetées dans des quincailleries.