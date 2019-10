Homme trouvé mort dans un stationnement de la SQ : aucune accusation portée

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé mercredi qu’à la suite de son analyse, il était d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par les policiers de la SQSûreté du Québec impliqués dans cet événement.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), chargé d’éclaircir les circonstances de cette affaire, a pour sa part annoncé qu’il fermait le dossier d’enquête.

Le 30 juillet 2018, un homme de 63 ans a été trouvé mort dans un véhicule garé dans le stationnement du quartier général de la SQSûreté du Québec à Trois-Rivières. La thèse du geste volontaire a été retenue.

Les policiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient, conclut le DPCP

L’examen de la preuve amassée par le BEIBureau des enquêtes indépendantes révèle que l’homme avait été en contact avec les policiers à quelques reprises dans les semaines qui ont précédé sa mort.

L'ensemble de la preuve est à l'effet que les policiers impliqués n'ont aucunement contribué au décès de l'homme , a conclu le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales . Rien ne pouvait laisser présager aux policiers qu'il était suicidaire ni qu'il présentait un danger. Il n'y a rien dans la conduite des policiers impliqués qui soit de nature à engager leur responsabilité criminelle.