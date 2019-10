Terminator 6 : steak, blé d'Inde, patates

Doté d'un maigre budget, le premier film Terminator (1984) est devenu un classique de la science-fiction qui a propulsé la carrière du réalisateur James Cameron (Abyss (1989), Titanic (1997), Avatar (2009)) et de l'acteur Arnold Schwarzenegger (Commando (1985), Predator (1987)). Terminator 2 : le jugement dernier (1991) est passé à l'histoire pour ses effets spéciaux (Oscar des meilleurs effets visuels en 1992) qui ont servi à mettre en scène de façon très réaliste un robot T-1000 qui pouvait se liquéfier et prendre l'apparence de n'importe quel humain qu'il venait de tuer.

La phrase culte Hasta la vista, bébé poussée par Schwarzenegger et la scène du bar accompagnée de la chanson Bad to the Bone de George Thorogood & The Destroyers proviennent de ce spectacle à grand déploiement qui à l'époque avait été le film le plus cher jamais produit à 100 millions de dollars américains.

Le sixième opus de la série, Terminator : sombre destin (2019), reprend l'histoire laissée en plan dans le Terminator 2 (1991), peut-être pour nous faire oublier que les trois autres films qui l'ont suivi ne lui arrivaient pas à la cheville.

L'actrice Linda Hamilton reprenant son rôle de Sarah Connor dans le film « Terminator : Dark Fate ». Photo : Paramount Pictures

L'actrice Linda Hamilton est de retour après 28 ans d'absence dans une forme surprenante pour son rôle de Sarah Connor. Et Arnold Schwarzenegger aussi reprend du service pour son rôle protéiné d'un robot T-800. James Cameron revient aussi au sein de la production (200 millions de dollars) dont la réalisation a été confiée à Tim Miller (Deadpool (2016)).

Nous les robots

Après un court passage en 1998, cette fois-ci, nous sommes en 2020 et un terminator Rev-9 venu du futur débarque à Mexico après avoir voyagé dans le temps. Il n'est pas là pour goûter à la cuisine locale. Il veut tuer Daniella « Dani » Ramos parce que dans le futur, cette jeune femme mène la rébellion contre les robots-tueurs. En effaçant l'héroïne du passé, elle ne peut pas se retrouver plus tard à combattre les vilains robots.

L'actrice Linda Hamilton et l'acteur Arnold Schwarzenegger lors d'une présentation en avril 2019 à Las Vegas. Photo : AFP / Gabe Ginsberg

Heureusement, une femme surhumaine elle aussi venue du futur s'occupera de protéger « Dani ». Elle sera accompagnée dans sa mission par Sarah Connor (elle chasse des terminators et elle boit pour oublier dit-elle) et d'un terminator T-800 modèle 101 retraité (devenu vendeur de rideaux) incarné par Arnold Schwarzenegger.

Le film démarre en trombe avec des cascades spectaculaires et des coups de feu tirés à bout portant. Beaucoup de gens perdront la vie lors des poursuites en automobile, en hélicoptère ou en avion, comme dans le bon vieux temps. Car le nouveau modèle de terminator est particulièrement violent et indestructible : Tu mets 100 policiers entre toi et le terminator et tu vas avoir 100 policiers morts , indique clairement une des protectrices de la jeune Dani.

Linda Hamilton dans «Terminator 6» Photo : Kerry Brown/Kerry Brown - © 2018 SKYDANCE PRODUCTIONS AND PARAMOUNT PICTURES

On ne badine pas avec le nouveau terminator qui peut maintenant se séparer en deux. Sarah Connor, qui se vante que l'émission Amercian Most Wanted lui ait consacré un épisode, ne veut courir aucun risque : elle garde son téléphone dans un sac de croustilles pour qu'on ne la retrace pas.

La vieille recette

Terminator : sombre destin reprend la même structure narrative que Terminator 2 : le jugement dernier, un peu comme l'avait fait Star Wars, épisode VII : Le réveil de la force (2015) en empruntant plusieurs éléments de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir (1977).

La course contre la montre est similaire, les revirements de situation rappellent le Terminator 2. L'histoire est simple : un robot veut tuer un humain et celui-ci doit se protéger on s'enfuir pendant près de deux heures. Nous sommes en terrain connu pendant les scènes de combats et les lieux utilisés pour les mettre en scène se ressemblent beaucoup. Une scène en particulier est presque du copier-coller. Pour éliminer le robot-tueur, il faudra que nos héros tendent un piège à la Rambo. Je vous laisse deviner comment tout ça va se terminer.

Arnold Schwarzenegger dans «Terminator 6» Photo : Kerry Brown/Kerry Brown - © 2018 SKYDANCE PRODUCTIONS AND PARAMOUNT PICTURES

Si on peut lui reprocher de ne rien inventer de nouveau et de se limiter à un scénario somme toute assez simple rempli de phrases vides, Terminator : sombre destin est à la hauteur de nos souvenirs de l'époque où il se faisait de « bons » Terminator.

Visiblement l'intention est de relancer la franchise. Le résultat est loin d'être mauvais, si on accepte qu'il s'agisse d'un divertissement 100 % jus, qui à défaut d'élever les esprits, réchauffe l'âme des amateurs du genre. Force est d'admettre qu'il y a quelques clins d'oeil franchement réussis (gracieusement d'Arnold) et les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste (effets spéciaux, cascades). Le spectacle est parfois saisissant.