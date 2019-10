Une chapelle ardente à Lamèque soulève des questions : l’Église s’explique

Les funérailles de soeur Annette Haché et de soeur Gisèle Turgeon ont été célébrées dans l'église Notre-Dame-des-Flots à Lamèque.

La journée précédente et le matin de la cérémonie, les deux religieuses de Jésus-Marie ont été exposées en chapelle ardente à l'arrière de l'église.

Des femmes extraordinaires qui auraient mérité d'être en avant, vraiment , affirme une paroissienne qui les a bien connues, Della Mallet.

Elle s'explique mal pourquoi elles ont été exposées à l'arrière de l'église.

Deux ou trois personnes, comme je vous le dis, nous ont dit : "Ça, c'est réservé pour les hommes, la chapelle ardente, et personne d'autre" , ajoute-t-elle.

L'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin, explique que c'est un comité formé de femmes seulement qui s'est occupé de l'organisation des funérailles.

Vous avez carte blanche, je vous fais confiance. Alors, Mme Plourde et son équipe de dames ont planifié toute l'organisation de la chapelle ardente , souligne-t-il.

À la demande de l'administratrice de la paroisse, Jackie Plourde, il a accepté sans hésitation que les religieuses soient exposées en chapelle ardente à l'intérieur de l'église.

Mais étant donné que les religieuses, que l'église c'est la maison de Dieu et la maison de la communauté et que ces religieuses ont donné toute leur vie aux deux, à Dieu et à la communauté, bien j'ai dit : “Ça convient très bien” , indique Mgr Jodoin.

C'est uniquement pour des raisons pratiques que ces arrangements ont été faits, assure l'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin. Photo : Radio-Canada

Le comité a jugé que l'espace à l'avant de l'église était trop restreint. De mettre les deux cercueils ensuite de mettre les familles des deux religieuses, les autres religieuses, les gens qui allaient venir, les sympathies, physiquement ce n'était pas possible , explique Mgr Jodoin.

L'évêque de Bathurst assure que la décision prise par le comité de tenir la chapelle ardente à l'arrière de l'église n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse de religieuses et non de prêtres.

Je peux vous dire que ce n'est pas ça du tout. C'est question de logistique. Que ce soit des femmes, des hommes, ça n’aurait absolument rien changé.

Il estime que tout a été fait avec le plus grand respect.

D’après un reportage de François Vigneault