Environnement Canada a publié jeudi à 4 h 40 une alerte de forte pluie pour plusieurs secteurs de l'est ontarien et de l'Outaouais.

L'alerte est en vigueur pour les secteurs suivants :

Cornwall - Lancaster

Maxville - Alexandria

Morrisburg - Long Sault

Winchester - Newington

secteur de la réserve Papineau-Labelle

secteur de la rivière du Lièvre

secteur de Low - Wakefield

secteur de Maniwaki - Gracefield

secteur de Papineauville - Chénéville

De la pluie, parfois forte, devrait commencer à tomber cet après-midi et persister ce soir et cette nuit , prévient Environnement Canada sur son site Internet. On prévoit une quantité totale de 30 à 60 mm de pluie et une quantité plus importante est possible par endroits sous les orages.

Pour les secteurs suivants : Haute-Gatineau - Lièvre - Papineau, Environnement Canada prévoit de 50 à 80 millimètres de pluie au total.

Un retour à la normale est prévu pour vendredi.

Environnement Canada rappelle que les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Si la visibilité est réduite alors que vous conduisez, ralentissez, surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et soyez prêt à arrêter.

Plus de détails à venir