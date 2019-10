La grogne des citoyens amène la STTR à modifier son réseau d’autobus

Un nouvel arrêt au centre commercial Les Rivières sera ajouté, une demande formulée à de nombreuses reprises par les citoyens. C’est la ligne 16 qui sera déviée et offrira ce nouvel arrêt dès le 5 janvier.

Les lignes 2 et 9 ont été aussi modifiées pour diminuer la distance de marche des usagers.

De plus, des modifications ont aussi été apportées à 11 lignes pour améliorer les correspondances.

On s’est aperçu, en exploitant le réseau que le temps qu’on avait planifié sur papier [pour les correspondances] et la réalité, c’est deux choses différentes. On le réalise aujourd’hui.

Luc Tremblay, président de la STTR