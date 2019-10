La C.-B. veut être plus transparente dans sa lutte contre les changements climatiques

Victoria va fixer une cible intérimaire entre maintenant et 2030. Elle permettra de déterminer si la province est en voie d’atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

La province compte y arriver entre autres grâce à l’instauration de cibles sectorielles.

Le gouvernement rendra aussi des comptes chaque année pour démontrer son progrès. Pour se faire, il produira un rapport annuel comprenant des données sur les émissions en question et des projections sur leurs effets.

Le ministre provincial de l’Environnement George Heyman espère ainsi éliminer le délai de deux ans qui existe actuellement pour la publication des données sur les émissions de gaz à effet de serre.

Ce délai est la conséquence du temps que mettent que les agences pour rassembler les données disponibles. Celles-ci se basent essentiellement sur les informations du gouvernement fédéral.

« Jusqu’à maintenant, la Colombie-Britannique s’est fiée aux données fédérales sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons à bâtir de toute pièce notre propre système de comptabilisation d’émissions. Nous espérons donc éliminer ce délai de deux ans ou le raccourcir à une année », a déclaré le ministre de l’Environnement.

Les données les plus récentes sur les émissions de gaz à effet de serre sont celles de 2017. Elles ont été publiées en septembre 2019.

Le projet de loi prévoit également donner le droit au gouvernement de mettre en place des cibles plus précises et de nouvelles normes environnementales pour les bâtiments et les flottes de véhicules appartenant au secteur public.

Finalement, le gouvernement divulguera les sommes projetées et investies dans la lutte aux changements climatiques et les résultats visés par les mesures mises en place.