Les nageuses artistiques font des vagues à Winnipeg en préparation des Jeux de Tokyo

La direction de l’équipe nationale espère que ces visites susciteront de l’intérêt pour les compétitions internationales auprès des jeunes. Elle souhaite aussi nourrir la motivation des athlètes.

Des objectifs qui trouvent un écho plus que favorable chez les plus jeunes, selon l'entraîneuse du club de natation artistique Aquatica de Winnipeg, Elisa Santin.

Elle raconte que tous les enfants sont émerveillés depuis l’arrivée de l’équipe nationale. « Vraiment on espère voir émerger de prochains athlètes olympiques ici à Winnipeg », dit-elle.

Le club Aquatica compte plus de 140 jeunes âgés 4 à 18 ans regroupés en équipe de trois niveaux : récréatif, provinciaux et haute performance.

Bon nombre de ces jeunes ont pu partager le bassin de la piscine Pan Am de Winnipeg avec les athlètes de l’équipe nationale qui leur ont donné quelques conseils pratiques.

Toute l’équipe nous aimons cette idée d’encourager les petites filles en leur montrant comment nager dit Andrée-Anne Côté, athlète de l’équipe canadienne.

« La joie qu’ont les enfants à venir nous voir nager nous donner une énergie qui est également utile pour nous , ajoute Audrey Joly, aussi de l'équipe nationale.

Les deux coéquipières soulignent que les visites des clubs du pays apportent un aspect ludique et valorisant aux entraînements. On change de piscine, on change d’environnement; ça fait qu’on ne trouve pas ça plate , dit Andrée-Anne Côté.

Une aubaine aussi pour les entraîneurs

L'entraîneuse du club Aquatica de Winnipeg indique qu’elle a également beaucoup appris comme en observant ses homologues de l’équipe nationale. Tout est dans la manière, note-t-elle, ils sont vraiment intenses et arrivent toujours a bout de ce qu’ils veulent. De plus ils travaillent avec beaucoup de technologie.

Si le club Aquatica avait plus de financement, il investirait davantage dans les nouvelles technologies pour travailler dans des conditions presque similaires celles de l'équipe nationale, affirme-t-elle.

Après Winnipeg, l’équipe canadienne se rendra à Saint-Jean, Terre-Neuve où elle rencontrera les jeunes du Newfoundland & Labrador Artistic Swimming Club.

Malgré les déplacements et les rencontres, la priorité demeure la préparation pour les prochains Jeux olympiques d'été.

À neuf mois de la compétition, la gérante de l’équipe, Isabelle Lecompte, explique que les athlètes ont encore du chemin à faire nonobstant leur grande compétence.

Nous sommes encore en processus de création, d’essais de tentatives, dit-elle. Les filles sont sélectionnées par qu’elles ont les qualités requises, mais nous devons travailler sur le noyau de l’équipe.

Mme Lecompte annonce que la semaine prochaine, l’équipe va accueillir sa chorégraphe, Anastasia Ermakova qui est quadruple médaillée d’or olympique de Russie. C’est Mme Ermakova qui a chorégraphié les routines de l’équipe l’an passé.

On va lui montrer les poussées acrobatiques qu’on a montées, et elle va chorégraphier avec la musique autour de ça , dit-elle.

Les poussées acrobatiques

Pendant les Jeux, Audrey Joly et Andrée-Anne Côté veulent que les poussées acrobatiques de leur équipe marquent les esprits.

Elles précisent qu’elles travaillent sur des poussées originales depuis 2018 et fournissent beaucoup d’efforts pour les parfaire à chaque fois.

On a même un Coach de Gymnastique qui se promène un peu partout dans le monde avec nous pour s’assurer de la qualité de nos poussées , souligne Andrée-Anne Côté.

Après les Jeux [nous souhaitons]que les autres pays nous reconnaissent pour nos poussées et disent : le Canada c’est le pays à battre pour les poussées , conclut-elle.

Avec des informations de Marie-Gabrielle Menard