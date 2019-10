Théâtre Palace Arvida : les travaux commencent jeudi

Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a remis les clés du bâtiment, vide depuis des mois, à l’entrepreneur chargé de rénover l’édifice du boulevard Mellon. Le coup d’envoi des travaux sera donné jeudi.

Ç’a été un chemin très long. Même qu’à la fin, je sentais que le dossier pouvait glisser. Aujourd’hui, le fait d’avoir remis les clés à l’entrepreneur, pour les amoureux de cette salle de spectacles unique et pour les commerçants qui ont été tellement patients d’attendre, c’est une bonne nouvelle et on est très heureux. Les gens apprécient de voir enfin que les travaux vont commencer pour vrai , a expliqué Carl Dufour.

Le Théâtre Palace Arvida, administré par Diffusion Saguenay, a fermé ses portes inopinément en 2014 en raison de problèmes structuraux. Le dossier a traîné en longueur en raison de la sous-évaluation des coûts et de l’augmentation du prix des matériaux depuis les premières analyses menées en 2015.

Le conseiller municipal Carl Dufour attendait depuis cinq ans la rénovation du Théâtre Palace Arvida. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Diffusion Saguenay a dû s’assurer de la participation des paliers municipal, provincial et fédéral. La participation de Québec a été annoncée une première fois en 2017 par l’ex-ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, lors d’une visite dans la cité du métal gris. Québec est toutefois revenu sur sa décision de financer le projet et a demandé que soient réalisées de nouvelles analyses en ingénierie et en architecture. La subvention a été confirmée, puis bonifiée quelques mois plus tard.

L’unique salle de spectacle de style cabaret regroupée sous le giron de Diffusion Saguenay a été construite en 1926. Les rénovations coûteront autour de 7 millions de dollars et se feront dans le respect du caractère patrimonial du bâtiment. Les travaux se dérouleront sur sept mois.

Le Palace devrait être rouvert à temps pour l’automne 2020 et fera donc partie de la programmation du diffuseur l’an prochain.