Fleetwood Mac offre un spectacle agréable, mais inégal à Québec

C'est dans une ambiance bon enfant que le légendaire groupe Fleetwood Mac a entamé son tout premier spectacle jamais donné à Québec dans le cadre de sa tournée An Evening with Fleetwood Mac.

La chanteuse Steve Nicks s'est avancée sur la scène entourée de Mick Fleetwood, John et Christine McVie, auxquels se sont joint pour la tournée le guitariste Mike Campbell, autrefois avec Tom Petty and the Heartbreakers, et Neil Finn de Crowded House.

Les pièces The Chain, Littles Lies et Dreams, chantées en tout début de spectacle, ont permis au groupe de retrouver ses marques et à l'ingénieur de son de faire quelques corrections.

Avant Santana, Peter Green

À la grande surprise de bien des spectateurs, Stevie Nicks a rapidement entonné Black Magic Woman, une pièce écrite en 1968 par Peter Green, l'un des fondateurs du groupe.

J'ai été surprise moi aussi de découvrir que cette chanson n'était pas de Santana quand j'ai joint le groupe , a raconté Stevie Nicks.

Fleetwood Mac en concert au centre Vidéotron mercredi le 30 octobre. Photo : Radio-Canada

Au cours du concert, tous les membres du groupe ont eu l'occasion de briller, que se soit Stevie Nicks avec Rhiannon ou encore Christine McVie qui a interprété de façon sentie des titres comme Everywhere et Hold Me.

Cependant, c'est le solo endiablé du batteur Mick Fleetwood sur World Turning qui a été le véritable moment fort de la soirée.

C'est par ailleurs sous les éloges de ses compagnons que Neil Finn a interprété la très belle chanson Dont Dream It's Over du groupe Crowded House, immédiatement suivie de Landslide, pièce que Stevie Nicks a dédiée aux pompiers qui combattent actuellement les feux de forêt en Californie.

Le concert offert par Fleetwood Mac, bien qu'inégal en ce qui concerne la qualité du son, a visiblement charmé les spectateurs qui, l'espace d'une soirée, se sont replongés dans les hits de la formation... et dans leur jeunesse.