Québec solidaire souhaite faire cheminer le projet de loi sur l'obsolescence programmée

C'est donc un moyen parlementaire dont il faut choisir le sujet avec beaucoup d'attention, explique la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie. Ça démontre à quel point, pour nous, ce n'est pas un enjeu qui est partisan. C'est un projet de loi qui émane d'une initiative citoyenne, que tous les partis ont appuyé.

La motion vise à soutenir le projet de loi d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke qui souhaitaient s'attaquer à l'obsolescence programmée de produits, comme les téléphones ou les laveuses, qui a été déposé à l'Assemblée nationale en avril dernier par le député indépendant Guy Ouellette.

À ce moment-là, on avait une députée du gouvernement qui était avec nous au point de presse et qui a dit qu'il y aurait des suites à ce projet de loi, mais ça fait plusieurs mois et il ne s'est toujours rien passé , déplore Christine Labrie.

Aujourd'hui, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est d'étudier le projet de loi et d'inviter des experts et des groupes en commission parlementaire pour qu'on puisse commencer à regarder ce projet de loi plus sérieusement. Christine Labrie, députée de Québec solidaire dans Sherbrooke

Le vote sur la motion a été reporté à jeudi, mais la députée solidaire ne fonde pas d'espoir dans le gouvernement Legault.

Le gouvernement a déjà annoncé son intention de voter contre en disant continuer de travailler là-dessus, mais on ne connait pas leur plan et ils n'ont pas pris d'engagement formel , explique-t-elle.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie Photo : Radio-Canada

Elle estime cependant qu'il s'agirait de la meilleure méthode pour mettre en place le meilleur encadrement de l'obsolescence programmée dans la province.