Une mère condamnée à 90 jours de prison après la noyade de son bébé dans une baignoire

Une femme de Sudbury a été condamnée plus tôt cette semaine à 90 jours de prison, à purger de façon intermittente, après que son bébé de 18 mois se soit noyé dans une baignoire en septembre 2017.

Le juge John D. Keast a rendu sa décision sur la peine mardi dans une salle d’audience de Sudbury, qualifiant le cas de distraction parentale .

Attention : ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

La mère a été reconnue coupable d’avoir omis de fournir les nécessités de la vie.

Le tribunal doit envoyer un message clair aux parents de jeunes enfants vulnérables : les tragédies causées par la distraction parentale auront des conséquences. Juge John D. Keast

Au moment de la mort, la mère était sur les médias sociaux alors que ses enfants étaient dans une baignoire dans une autre pièce. Photo : iStock

Dans sa décision, le juge Keast a noté que depuis l’incident, la femme a pris des mesures pour commencer sa réadaptation.

Elle participe actuellement à des programmes et à des traitements pendant la semaine, et une peine de plus de trois mois l’obligerait à abandonner ces programmes, a expliqué le juge.

Le juge a également condamné la femme à une probation de 24 mois et elle à soumettre un échantillon d’ADN.

Au début, la mère a affirmé à la police qu’elle était présente pendant que les enfants étaient dans la baignoire.

Le coroner avait alors ouvert une enquête sur la mort soudaine de l'enfant.

Par la suite, la mère a admis qu’elle avait quitté la salle de bain pendant une période de temps inconnue.

Elle ne savait pas si l’enfant avait glissé dans la baignoire ou si la [sœur] l’avait poussé. Compte-rendu des faits

L'autopsie a confirmé que le bébé est mort noyé.

Le rapport d'autopsie n'indiquait aucune autre preuve de négligence ou de malnutrition. Il y a eu une seule contusion relativement mineure du cuir chevelu, ce qui correspondrait à une chute ou peut-être à une tentative de réanimation.

Retour sur les faits

Le 13 septembre 2017, la femme et ses deux enfants ont mangé des crêpes au chocolat et l’enfant plus âgé a eu besoin d’un bain. La mère a décidé de mettre les deux enfants dans la baignoire.

La mère s’est alors rendu compte qu’il n’y avait qu’une seule serviette dans la salle de bain et est partie en chercher une deuxième dans sa chambre.

Bien que la police ne le sache pas le jour de l’incident, la mère a utilisé son téléphone cellulaire qui se rechargeait dans sa chambre à coucher , peut-on lire dans le compte-rendu des faits.

Elle a eu une conversation Facebook avec un ami. La conversation a débuté vers 15 h 43 et a duré jusqu’à 15 h 54, soit 11 minutes. Un total de 21 messages ont été échangés entre la mère et son amie. Compte-rendu des faits

La mère a entendu des pleurs et des éclaboussures et quand cela s’est arrêté, elle est retournée dans la salle de bain.

Quand elle est arrivée, elle a trouvé son plus jeune enfant allongé dans la baignoire, sur le ventre, inconscient.

Appel à l'aide retardé

Deux minutes plus tard, elle a appelé le père de l’enfant à l’aide parce qu’il vivait à proximité, car elle estimait que ce serait plus rapide que d’appeler le 911 .

Le père a décrit son comportement au téléphone comme un comportement de panique, peut-on lire dans le compte-rendu.

Il lui a dit de raccrocher et d’appeler le 911. Le coup de fil avec le père a duré un peu plus d’une minute. Compte-rendu des faits

La mère a ensuite appelé un ami qui habitait à proximité et a finalement appelé le 911 à 15 h 59.

Les équipes d’urgence sont arrivées pendant que la femme tentait de réanimer son enfant. L’enfant a été déclaré mort à l’hôpital peu de temps après.