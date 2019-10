La générosité d’un gardien animalier fait le bonheur des élèves d’une classe adaptée

Dire qu'une petite action qui est simple peut provoquer autant de sourires et de bonheur, même pour une journée, pour cinq heures, ça me fait un grand plaisir , soutient-il.

Lorsqu’il a parlé de son idée, Balthazar L’hiver a surpris son employeur.

Au début, je l'ai fait répéter plusieurs fois parce que je me disais : "Tu es certain que tu veux vraiment remettre une semaine de salaire?" Il disait : "Si, si. C'est ce que je veux faire". Alors, on a dit : "D'accord" , raconte la directrice du Zoo sauvage de Saint-Félicien, Lauraine Gagnon.

Le gardien animalier tenait à poser ce geste après avoir vu une jeune fille gravement malade profiter d'une journée au zoo. Cette fois-là, c'est l'organisme Fais-un-voeux qui lui avait procuré son laissez-passer.

Les élèves ont pu en apprendre davantage sur les animaux du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Mercredi, la visite était toutefois plus qu'une activité récréative pour les élèves.

C'est important pour eux de sortir, d'être vus, de se débrouiller, de se repérer dans le zoo, de demander leur chemin, des fois de commander au restaurant. Ce sont toutes des choses pour développer leur autonomie , explique la technicienne en éducation spécialisée à la Polyvalente de Quatre-Vents, Valérie Savard.

Pour Balthazar L'hiver, ce premier don a été payant. Il se promet de répéter l’expérience.

D'après le reportage de Mélissa Paradis