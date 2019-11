La recette gagnante de deux entreprises qui misent sur l'environnement au travail

Deux organisations de Québec ont été honorées la semaine dernière pour l'excellence de leur gestion des matières résiduelles. Survol des solutions mises en place au quotidien dans un siège social et un centre de tri, tous deux récipiendaires de l'accréditation Élite du programme ICI on recycle, la plus importante distinction accordée par Recyc-Québec à des entreprises.