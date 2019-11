Fini le dédoublement de dossiers médicaux entre certains hôpitaux

Les dossiers médicaux des patients de ces hôpitaux sont désormais partagés.

Les médecins auront maintenant un accès plus rapide à l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions importantes en matière de soins aux patients , déclare le Dr Kevin Gagné, chef de l’information médicale au CRSNBCentre régional de santé de North Bay .

Pendant les premières semaines, pendant que le personnel des hôpitaux s’habitue au nouveau système, on prévoit que certains processus pourraient prendre plus de temps , peut-on lire dans un communiqué.

Afin de minimiser les retards potentiels, l’hôpital ajoute du personnel supplémentaire dans certains départements , explique le Dr Tim Percival, chef du Service de médecine d’urgence du CRSNBCentre régional de santé de North Bay .

Le personnel des trois établissements travaille ensemble depuis deux ans pour mettre en place ce système.

Le budget pour la mise en œuvre du système dans les trois hôpitaux qui ont commencé à l'utiliser en octobre — y compris l’achat des logiciels, les coûts de mise en œuvre et la formation du personnel — est de 59,6 millions de dollars.

Le financement provient de plusieurs sources, dont les gouvernements provincial et fédéral et des fondations privées.

Il s’agissait de la première phase de l’initiative ONE qui a pour objectif de créer un système unique pour les 24 hôpitaux du Nord-Est de la province.

La responsable des communications du projet ONE, Christina Marshall, explique que les autres hôpitaux de la région seront ajoutés progressivement au système.

Aborder ce travail par vagues est un moyen pratique de gérer cette complexité , explique-t-elle.

Mme Marshall explique que la deuxième phase du projet, qui inclura les 21 autres hôpitaux de la région, en est pour l’instant à l’étape de la planification. Le budget et sa mise en œuvre n'ont pas encore été établis.

Christina Marshall assure que les informations confidentielles des patients seront bien protégées. Les hôpitaux qui utilisent ce système s’engagent à assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé.

La protection des renseignements personnels sur la santé n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est la loi , rappelle-t-elle.

L’accès aux renseignements personnels sur la santé est limité à un nombre restreint de personnes , ajoute Mme Marshall au sujet des risques de fuite d’informations provenant de l’intérieur du système de santé.

Grâce à la mise en œuvre de mesures de protection physiques, administratives et techniques conformes aux pratiques exemplaires, les renseignements personnels sur la santé sont protégés contre la collecte, l’utilisation et la divulgation non autorisées, ainsi que le vol, la perte, la destruction et les dommages.

Christina Marshall, responsable des communications pour le projet ONE