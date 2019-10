Deux députées conservatrices de la Saskatchewan appuient Andrew Scheer

Dans un article publié cette semaine, certaines sources conservatrices du Québec indiquaient à Radio-Canada souhaiter la démission du chef du PCC avant Noël. Sur les 11 élus conservateurs de la Saskatchewan et de l’Alberta contactés par Radio-Canada mardi et mercredi, deux ont confirmé leur appui à M. Scheer, deux ont refusé de se prononcer et sept n’ont pas donné suite à nos demandes.

La députée de la circonscription saskatchewanaise de Sentier Carlton—Eagle Creek, Kelly Block, indique qu’elle soutient son chef « de tout son cœur ». Dans un courriel, elle affirme que le mouvement conservateur partout au pays est toujours aussi fort et qu’Andrew Scheer a la confiance des membres pour le diriger.

La prochaine élection peut survenir à tout moment. L’équipe conservatrice bâtira à partir des gains que nous avons faits lors de la dernière élection et nous travaillerons jusqu’à ce qu’Andrew Scheer soit élu premier ministre du Canada. Kelly Block, députée de Sentier Carlton—Eagle Creek, PCC

Sa collègue saskatchewanaise de la circonscription de Battlefords—Lloydminster, Rosemarie Falk, abonde dans le même sens. Elle écrit que, sous la gouverne d’Andrew Scheer, les conservateurs ont remporté de nouveaux sièges et davantage d’appuis partout au pays.

Les Canadiens qui ont voté pour le PCC d’Andrew Scheer ont droit à une opposition conservatrice forte, qui se tiendra debout pour eux et forcera le gouvernement de Justin Trudeau à rendre des comptes. Rosemarie Falk, députée Battlefords-Lloydminster, PCC

Andrew Scheer « presque grillé »

Le politologue de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily n’est pas surpris que l’autorité d’Andrew Scheer soit contestée. Au contraire, il croit que le chef conservateur « est presque grillé », en raison de la campagne électorale qu’il a menée. Selon lui, les enjeux mis de l’avant lors des 40 jours qui ont précédé le scrutin favorisaient davantage les conservateurs de l’Ouest, au détriment de ceux du Québec et de l’Ontario.

Je pense que, pour beaucoup de conservateurs, il a tout simplement manqué son coup. Frédéric Boily, politologue à l’Université de l’Alberta

« La seule chose qui me surprend, c’est que le mouvement [de contestation] est peut-être un petit peu plus fort que prévu au sens où, si, déjà, on demande que ce soit fait avant Noël, ça peut vouloir dire que la grogne est plus forte qu’on pouvait le penser », explique M. Boily.

Candidat au doctorat en sciences politiques de l’Université de Guelph, en Ontario, Brian Budd s’intéresse au mouvement conservateur. Il estime que les dissensions au sein du PCC sont liées à une crise identitaire que la formation politique traverse depuis le départ du précédent et premier chef, Stephen Harper.