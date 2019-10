Un cimetière de la dette fédérale pour Halloween

Six pierres tombales sont placées devant une résidence d’Amherstburg, dans le sud-ouest de l'Ontario, à titre de décorations d’Halloween. Ce « cimetière » porte un message politique sur la dette fédérale et l'avenir des générations futures.

Anthony Leardi, avocat et ancien maire adjoint d’Amherstburg, se préoccupe de la dette publique depuis plusieurs années.

Son premier cimetière de la dette a vu le jour en 2018. L’idée lui est venue pendant la dernière campagne électorale provinciale.

Mon fils de dix ans m’a dit cette année-là qu’il voulait qu’on fasse un cimetière dans la cour pour l’Halloween. C’est alors que j’ai eu l’idée de créer des pierres tombales avec des énoncés sur la dette provinciale , raconte-t-il.

Il répète l’expérience cette année, mais cette fois avec la dette fédérale. Selon lui, le sujet n’a pas suffisamment été débattu lors de la campagne électorale fédérale.

Pour l'avocat et ancien maire adjoint d'Amherstburg, l'enjeu de la dette est une question non partisane sur la bonne gestion des finances. Photo : Radio-Canada / Yessica Chavez

Les politiciens aiment parler de leurs idées pour dépenser de l’argent, mais ils ne peuvent pas, non plus, inventer des moyens de créer de l’argent. C’est pour ça que nous avons une dette et des intérêts sur cette dette. Et c’est nous, les contribuables, qui payons , lance Anthony Leardi.

Selon le politologue de l’Université McMaster de Hamilton, Peter Graefe, la dette publique fédérale ne peut pas être considérée de la même façon qu’une dette de carte de crédit.

Quand [on contracte] une hypothèque, il faut payer des intérêts là-dessus, mais en même temps [on a] sa maison. Si on ne prend pas de dette, il faudrait attendre à sa retraite pour avoir une maison. Donc, cet argument, que la dette c'est forcément négatif, est limité , soutient Peter Graefe.

Pas d’inquiétude

Selon le dernier rapport financier annuel du gouvernement du Canada pour l'exercice 2018-2019, le Canada cumule une dette de 685,5 milliards de dollars. Une augmentation de 14 milliards de dollars par rapport à l’année 2017-2018.

Malgré cette augmentation, le Fonds monétaire international ne s’inquiète pas de l’endettement du pays. En 2018, selon l’organisation financière internationale, le ratio dette/PIB de l’ensemble du Canada était le plus faible de ceux des pays du G7.

Le Canada est l'un des meilleurs élèves du G7 concernant le fardeau de la dette nette, selon le FMI. Photo : Ministère des Finances du Canada

Un sentiment que partage le politologue Peter Graefe. Évidemment, toute dette amène son lot de responsabilités et il faut être capable de payer, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter au Canada , dit-il.

Cependant, Anthony Leardi croit qu'il s'agit d'une question d'égalité entre les générations. « Avoir de la dette c'est un problème! Surtout si vous êtes jeune et que vous ne voulez pas payer des intérêts sur la dette d'un autre ».