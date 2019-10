Un projet de ferme de cannabis en plein air près de Saint-Antoine

Ce projet de culture de cannabis en plein air devait voir le jour à Cap-Pelé. En juillet, l’entreprise Solargram Farm avait annoncé qu’elle renonçait à s’établir sur d’anciens champs de pommes de terre, car Cap-Pelé observe un moratoire de deux ans sur ce type d’initiatives.

C’est donc à Renauds Mills que Solargram compte cultiver 100 acres de plants de cannabis en plein air. La compagnie prévoit employer 80 personnes et vise des profits de 100 millions de dollars par an.

« On regarde un investissement proche de 20 millions », indique Marc LeBlanc, président de Solargram. Des bâtiments à Renauds Mills seront convertis en laboratoires haut de gamme , dit M. LeBlanc, qui estime que ce projet sera excellent pour les gens du comté de Kent.

Marc LeBlanc reconnaît que la légalisation du cannabis n’a pas encore fait tomber les préjugés sur ce type d’industrie, et que cela a joué un rôle dans l’expérience malheureuse de l’entreprise à Cap-Pelé. On est allé à Cap-Pelé de bonne foi et ça n'a pas fonctionné , laisse-t-il tomber.

Mais voilà que des citoyens à Saint-Antoine, ville voisine de Renauds Hills, se disent préoccupés par le projet, selon le maire suppléant Jean Cormier.

La ferme serait toutefois située à l'extérieur des limites du District de service local (DSL) de Grand-Saint-Antoine sur un territoire qui relève du gouvernement provincial.

Cap-Pelé, c'était le conseil [municipal] qui avait le dernier mot. À Saint-Antoine, (...) c'est à l'extérieur de notre juridiction , observe le maire de Saint-Antoine.

M. Cormier espère que les emplois promis par l’entreprise finiront pas rassurer la population.

On souhaite qu'il y ait des emplois, évidemment. C'est bon pour l'économie de la région. C'est bon pour Saint-Antoine, mais aussi pour tout Kent-Sud , dit-il.

Solargram compte faire une première récolte de cannabis à l’automne 2020.

