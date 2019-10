Nous focalisons sur notre préparation, pas celle des Eskimos. Même si quelques-uns de leurs partants ne joueront pas, le match demeure très important pour nous alors il n’y a aucun piège à éviter , indique le Montréalais qui en est à une dixième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF), sa première avec les Riders.

Les représentants de la capitale albertaine ont indiqué mardi qu’ils prévoyaient offrir une journée de congé à quelques vétérans, dont le quart-arrière vedette Trevor Harris, en vue des séries éliminatoires qui débuteront la semaine suivante.

Pour les Eskimos, le match face aux Roughriders n’a aucune incidence sur leur sort. Quoi qu’il arrive, les footballeurs d’Edmonton ont rendez-vous avec les Alouettes de Montréal le 10 novembre pour la demi-finale de l’Est.

Du côté du Vert et Blanc, une victoire leur garantirait une qualification directe pour la finale de l’Ouest le 17 novembre prochain, à domicile, et du même coup une semaine de congé alors que les Stampeders de Calgary et les Blue Bombers de Winnipeg croiseront le fer en demi-finale de l’Ouest.

On a besoin de ce repos supplémentaire. Plus la saison avance, plus on joue dans le froid. On sent davantage les blessures, les plaquages font plus mal, alors un match de moins fait une grande différence.

Une cible de choix

En entrevue à Radio-Canada le 9 juin dernier, Cory Watson admettait qu’il n’était plus dans la fleur de l’âge et que ses meilleures années étaient possiblement derrière lui. Néanmoins, il était convaincu qu’il pouvait toujours rendre de précieux services à une formation de la LCFLigue canadienne de football .

À 35 ans, je me sens comme un gars de 35 ans, particulièrement sur le terrain (rires). Mais j’ai encore de bonnes jambes et je suis passionné , avait alors mentionné l’ancien des Stingers de Concordia, à Montréal.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le receveur a tenu parole, en captant 43 ballons en 2019, pour des gains de 387 verges, et un touché. 43 attrapés, c’est sa deuxième meilleure récolte depuis le début de sa carrière. Je ne savais même pas ça, a avoué celui qui n’est pas un individu qui suit de près ses statistiques personnelles. Mais je ne suis pas surpris. Je savais ce que je pouvais apporter à l'équipe.

Et sa contribution va bien au-delà de la surface gazonnée. Elle est également mise à profit dans le vestiaire des siens. Celui qui a remporté la Coupe Grey en 2015 n’hésite pas à partager son expérience avec ses plus jeunes coéquipiers.

En séries, l’important est d’être constant dans son effort et dans ses émotions. Ne jamais être trop haut ou trop bas. Cory Watson

Les nommés sont…

D'autre part, les neuf équipes du circuit ont annoncé mercredi matin leurs joueurs par excellence de la saison 2019 en vue du Gala de la LCFLigue canadienne de football qui aura lieu le 21 novembre prochain, à Calgary.