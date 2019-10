François Bonnardel rappelle que le dossier de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic est non négociable, même si le groupe d'investisseurs qui possède la CMQR souhaite vendre l'entreprise d'ici la fin de l'année.

Dès que le conseil des ministres sera assermenté à Ottawa, François Bonnardel souhaite rencontrer son homologue pour discuter du dossier.

On s'attend à ce que la société qui sera acheteur ait les reins solides. Le réseau, on le sait, a besoin d'amour et je le répète : la voie de contournement, c'est un incontournable. Je ferai le suivi avec le ou la prochaine ministre le 20 novembre prochain pour être capable de nous assurer que le futur acheteur va participer à la future voie de contournement , soutient le ministre québécois des Transports, François Bonnardel.

Le ministre provincial des Transports, François Bonnardel. Photo : Radio-Canada

Je veux m'assurer de la sécurité et je veux m'assurer que le projet de voie de contournement sur lequel on travaille depuis six ans continue d'avancer et qu'on n'ait pas de délais supplémentaires , souligne quant à elle la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic se dit inquiète de l'engagement du propriétaire actuel ou éventuel en matière de sécurité.

On nous a dit que l'ensemble des 253 rails jugés défectueux en mai dernier avaient été réparés, mais je ne peux pas les croire quand je constate l'état des rails devant chez moi. C'est difficile d'avoir confiance actuellement en la CMQR et Transports Canada en lien avec l'information qui nous est divulguée , déplore le porte-parole de la Coalition, Robert Bellefleur.

Transports Canada a confirmé par communiqué en fin de journée mercredi être au courant de la décision de Fortress Transportation and infrastructure Investors LTD concernant la vente potentielle de la CMQR .

En cas de vente de l’entreprise, Transports Canada collaborera avec le nouveau propriétaire.Le projet de la construction de la voie de contournement demeure un projet prioritaire. Les deux paliers de gouvernement impliqués sont déterminés à réaliser le projet, dans les échéanciers, et ainsi soutenir les communautés de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac. Transports Canada

Le président de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM), Louis Villeneuve, qui souhaite la mise en place d'un train de passagers entre Montréal et Sherbrooke, suivra aussi la situation de près.

Ce que je demande au gouvernement de Justin Trudeau, c'est de mettre la pression nécessaire sur le nouvel acquéreur pour qu'il investisse dans cette voie ferrée-là, parce que c'est le projet de l'ACFEM, et nous, comme ville ou MRC, on ne peut pas être les porteurs de demandes de subvention pour réhabiliter cette voie-là , note M. Villeneuve.

La Ville de Lac-Mégantic sera aussi aux aguets pour s'assurer que le nouvel acquéreur de la Central Maine & Quebec Railway poursuive le projet de voie de contournement.