La rue Eugénie est-elle sûre pour les cyclistes?

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, veut que les fonctionnaires de la Ville de Winnipeg se penchent sur la sécurité des cyclistes à l’intersection de la rue Eugénie et de la rue Des Meurons.

La rue Eugénie, dans le quartier de Norwood, est un chaînon clé du trajet des cyclistes qui se déplacent du sud-ouest de Winnipeg vers le centre-ville.

Bien qu’elle soit désignée comme rue cyclable par la Ville, des habitants sont préoccupés par la sécurité et se sont adressés à leur conseiller municipal.

Selon Mathieu Allard, les usagers de ce parcours constatent que de nombreux automobilistes utilisent la rue Eugénie comme raccourci, pour éviter la rue Marion.

Le directeur de l'association Winnipeg Trails, Anders Swanson, emprunte régulièrement ce trajet. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu'une rue cyclable, une piste cyclable, c’est seulement aussi bon que le pire exemple. Là où ça croise Des Meurons, où ça croise Taché, ce sont les exemples les plus difficiles , dit-il.

Anders Swanson voudrait voir des changements majeurs, comme une diminution de la vitesse permise dans la rue Eugénie, qui pourrait passer d'un maximum de 50 km/h à un maximum de 30 km/h.

Selon la Société d'assurance publique du Manitoba, le dernier accident dont a été victime un cycliste à l’intersection de la rue Eugénie et de la rue Des Meurons remonte à 2013. Aucun autre accident de cyclistes n'a été signalé depuis 2002.

Le comité communautaire Riel examinera la proposition du conseiller de Saint-Boniface lors de sa réunion prévue le 4 novembre.

Rues cyclables

Winnipeg possède un véritable arsenal de désignations pour les divers chemins destinés aux cyclistes. La rue Eugénie, entre la rue Des Meurons et le chemin St Mary’s, est ainsi désignée comme rue cyclable. On y retrouve notamment des ronds-points pour ralentir la circulation.

La Ville a adopté la pratique de définir des « rues cyclables » en 2010, grâce à des fonds fédéraux. Différents dispositifs, tels que des ronds-points et des dos d'âne, sont censés diminuer le débit et la vitesse de la circulation sur ces rues.

Les différents types de sentiers pour cyclistes à Winnipeg Pistes polyvalentes : ce sont des parcours piétonniers et cyclables séparés des voies automobiles par des barrières physiques. Certaines sont pavées.

Embranchements : courts sentiers, sentiers dans un parc ou raccourcis dont la taille et le revêtement varient.

Pistes cyclables protégées : elles sont séparées des voies automobiles par une barrière physique telle qu’une bordure en béton, des jardinières ou des places de stationnement pour véhicules.

Bandes cyclables : ce sont des voies réservées aux cyclistes, identifiées par des bandes ou des marques peintes sur la chaussée ou par de la signalisation.

Pistes cyclables avec zones tampons : elles ressemblent aux bandes cyclables, mais possèdent aussi des zones tampons délimitées par des marques sur la chaussée, d’un ou des deux côtés des cyclistes.

Rues cyclables : elles se situent dans des rues où différents ralentisseurs diminuent le débit et la vitesse de la circulation. Ces rues sont munies de panneaux, de feux pour les cyclistes et de marques sur la chaussée, ainsi que de différentes sortes de ralentisseurs tels que des dos-d’âne allongés, des barrières de déviation et des ronds-points.

Parcours informels sur rue : ces parcours sont partagés avec les véhicules et suggérés par les usagers. Le niveau de stress peut-être faible ou moyen.

Une piste cyclable au centre-ville qui n'a pas été déneigée. Photo : Radio-Canada

Selon Anders Swanson, toutes ces mesures contournent le point le plus important : créer des rues adaptées à l’être humain plutôt qu’à la circulation de voitures.

C’est très important qu’on ait un changement dans la façon dont on pense. On a l'idée qu’il y a ce réseau-là, on va y mettre les petits cyclistes. Ils peuvent circuler, ils ne vont pas être dans le chemin , lance-t-il.

D'après lui, il faut vraiment construire des rues mieux adaptées aux cyclistes et aux piétons.