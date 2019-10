Plus de 380 000 $ pour l'adaptation aux changements climatiques dans la Baie-des-Chaleurs

Québec accorde une aide de plus de 380 000 dollars pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques piloté par quatre municipalités de la Baie-des-Chaleurs.

Le gouvernement a annoncé mercredi une aide financière de 381 343 dollars, octroyée par le Fonds vert, au projet pilote lancé l'automne dernier par les villes de New Richmond, de Bonaventure, de Carleton-sur-Mer et de Maria.

Les quatre municipalités se sont unies pour mettre sur pied un plan de gestion intégrée des zones côtières afin de faire face aux changements climatiques, mais étaient toujours en attente d'un financement.

Des séances d'information pourront maintenant se tenir afin d'impliquer les citoyens et les organismes locaux dans la démarche.

Quatre villes de la Baie-des-Chaleurs souhaitent impliquer les acteurs locaux afin de mieux planifier l'aménagement du territoire dans un contexte de changements climatiques. Photo : Radio-Canada

C'est la Ville de New Richmond qui agira en tant que coordonnatrice du projet évalué à 510 000 $. Le Centre d'initiation à la recherche et aide au développement durable (CIRADD) et le Comité ZIP participent également à la démarche.

Les municipalités souhaitent ainsi développer un plan de gestion permettant de planifier des mesures d'adaptation aux changements climatiques spécifiquement adaptées à leur territoire.

Cet outil devrait comprendre notamment un plan d'action, des fiches d'information sur les interventions à mener par secteur, et des guides de bonnes pratiques adressés aux citoyens, employés et élus de la Baie-des-Chaleurs.

L'élaboration du plan de gestion devrait commencer en 2020 dans l'objectif de lancer le projet pilote et les outils de formation en 2022.

Des rencontres sont prévues le 5 novembre à New Richmond, le 6 novembre à Bonaventure, le 11 novembre à Carleton-sur-Mer et le 12 novembre à Maria.