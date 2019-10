Achats groupés : inquiétudes pour l'achat local en Abitibi-Témiscamingue

Elles craignent que l'arrivée de cette entité, qui centraliserait les achats gouvernementaux, ait un impact majeur pour les entreprises de la région.

À titre d'exemple, seulement à la Commission scolaire Harricana, près de 9 millions de dollars en biens et services pourraient quitter la région si le projet de loi va de l'avant.

Ça nous préoccupe énormément. On se demande comment les entreprises des régions vont pouvoir tirer parti d'une telle centralisation. Les quantités qui vont devoir être fournies plutôt vont être énormes, alors ça risque d'aller vers de très gros fournisseurs plutôt que des fournisseurs à dimension locale que nous avons chez nous , affirme le président de la Chambre de commerce du Centre-Abitibi, Claude Balleux.

Plus tôt cette semaine, la Fédération québécoise des municipalités a soulevé des inquiétudes semblables. Le président, Jacques Demers, comprend la volonté de Québec de faire des économies en regroupant les achats, mais il espère que ça ne se fera pas au détriment des régions.