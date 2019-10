Un organisme veut un parc municipal sur l'ancien terrain du zoo

Le projet est entre autres mené par Michel Lagacé, un ancien biologiste qui travaillait au zoo et à l’aquarium.

La construction d’une école secondaire aurait des conséquences irréversibles. Nous comprenons difficilement que des institutions publiques comme une commission scolaire et le ministère de l’Éducation donnent une telle leçon de non-respect des espaces verts et parcs à ses étudiants, son personnel et à toute la population , affirme le biologiste.

Il a présenté le mémoire de l’organisme mercredi matin, dans lequel il demande à la Ville de Québec d’entamer des discussions avec le gouvernement en vue d’acquérir le terrain.

C’est après l’échec des appels de projets de la Sépaq pour le terrain que le regroupement de citoyens a commencé à travailler son dossier. Il a aussi fallu d’abord être sûr qu’il y avait un projet, ce qui a été très long, parce qu’il se faisait en secret. Une fois qu’on a eu la confirmation, on a pu commencer à bâtir notre argumentaire , relate Michel Lagacé.

Composée de citoyens et de représentants de groupes communautaires et d’institution, la Table travaille sur le dossier depuis 2015, après avoir consulté des résidents du secteur d'Orsainville.

Conserver la vocation et les bâtiments

Le site au complet formerait le deuxième plus grand parc naturel aménagé en superficie de Québec, après les plaines d’Abraham. Ce serait aussi le troisième plus vieux parc urbain de la ville. Le projet d’établissement d’un parc municipal permettrait de conserver la vocation récréative et scientifique du lieu, selon la Table de quartier d'Orsainville.

L'organisme peut compter sur l’appui de plusieurs autres organismes dont Nature Québec, la Société d’histoire de Charlesbourg, la Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg et le Club d’ornithologie de Québec.

Pour en faire un parc municipal, en se basant sur les données de la Sépaq, l'organisme estime qu’il en coûterait environ 1,5 million de dollars pour remettre en état le terrain et les bâtiments.

Il serait ainsi possible, selon la Table, de redonner une nouvelle vie aux quatre grands bâtiments récréatifs présents sur le site.

Pour Michel Lagacé, la serre pourrait faire office de jardin intérieur, comme il y en a dans d’autres grandes villes canadiennes. C’est l’une des plus belles serres modernes, technologiquement parlant, avec la brumisation et tous les systèmes modernes .

Les plantes qui s’y trouvaient sont mortes depuis, mais elle est encore en bon état, selon le biologiste. Il estime à 800 000 $ la remise en service et 500 000 $ pour l’opérer. Sa restauration en ferait une serre unique dans l’est du Canada, croit-il.

Une serre, c’est du verre, du métal et du béton. C’est très long à se détériorer , souligne Michel Lagacé, en parlant du bâtiment ouvert en 2002 et qui avait coûté à environ 15 millions $ à construire.

Changement de cap

Le précédent gouvernement et l’ancien député de Charlesbourg, le libéral François Blais, avaient jadis montré leur intérêt pour un pareil projet, en ne conservant toutefois pas les bâtiments.

En 2016, la Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ) a d’ailleurs aménagé 2,3 km de sentiers du boisé, entourant le site central du Jardin zoologique. Une initiative, portant le nom de parc des Moulins, qui a pris forme après plusieurs démarches de la Table de quartier Orsainville, selon le biologiste.

Avec le changement de gouvernement, les représentants de la Table de quartier Orsainville doivent multiplier leurs rencontres avec les élus locaux. On a fait, je pense, 50 représentations en face de députés et de conseils municipaux pour démontrer notre intérêt de rendre le site accessible au plus grand nombre , relate Michel Lagacé.

Cette année, les représentants ont rencontré le conseiller municipal Steve Verret le 17 septembre. Ils lancent maintenant un appel pour rencontrer à nouveau le député caquiste de la circonscription, Jonathan Julien et la ministre responsable de la Capitale nationale, Geneviève Guilbault.

On est très sensible aux aspects scolaires, on sait que c’est important d’avoir une école secondaire à Charlesbourg, le problème c’est qu’ils veulent la mettre dans ce beau parc-là, ce bel espace vert , conclut Michel Lagacé.

