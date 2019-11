Marie-France Lalonde dit au revoir à Queen's Park

Alors que les députés ontariens ont repris les travaux cette semaine à l'Assemblée législative, l'ancienne députée libérale et ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Marie-France Lalonde, a tourné la page sur un chapitre important de sa carrière : la politique provinciale.

Elle a été élue le 21 octobre comme députée fédérale libérale.

Marie-France Lalonde qui a été députée provinciale de 2014 à 2019 est venue saluer ses collègues à Queen's Park avant son entrée au Parlement canadien comme députée fédérale de Orléans. Photo : Radio-Canada / Mathieu Simard

Elle est donc venue à Queen's Park pour saluer ses amis et collègues et pour chercher ses derniers effets personnels.

Marie-France Lalonde a représenté la circonscription d'Orléans dans l'est de la province de 2014 à 2019 sur la scène provinciale.

Marie-France Lalonde lorsqu'elle a été nommée ministre déléguée aux Affaires francophones en juin 2016. Photo : Radio-Canada

Marie-France Lalonde a aussi été ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et ministre des Affaires francophones.

Radio-Canada a profité de sa présence à Queen's Park pour faire un retour sur ses années en politique provinciale.

Elle parle de ses souvenirs et de ses réflexions sur la politique et la francophonie avec les journalistes Julie-Anne Lamoureux et Mathieu Simard :