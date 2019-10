Appui d’enseignants à Liz S. Gagné : l'avocat de Chantale Cyr révolté

Me Éric Le Bel s’est dit révolté de voir que des membres du personnel soutiennent Liz S. Gagné, sévèrement blâmée par un récent jugement du Tribunal administratif du travail dans le dossier du congédiement de sa cliente. Dans cette décision, le juge Guy Roy a blâmé la présidente Gagné et l’a accusée d’avoir harcelé l’ex-directrice générale.

Une centaine d'enseignants ont offert une ovation debout à Liz S. Gagné lors de la séance des commissaires mardi. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Éric Le Bel croit que Liz S. Gagné s'accroche au pouvoir et qu'elle n'a plus la légitimité de gouverner.

Une personne qui vient au micro pour dire à Mme Gagné : "On vous salue pour votre courage et votre détermination et on est contents de ce que vous avez fait", il faut le faire! Il s’agit d’une professeure qui enseigne à des enfants qui vient dire, devant tout le monde : "C'est une bonne idée, Mme Gagné, d’avoir harcelé Mme Cyr pendant un an et demi. Chapeau, on vous félicite" , martèle l’avocat, qui compare le tout à une comédie.

Je pense qu’elle [Liz S. Gagné] a un problème sérieux. Comment voulez-vous qu’elle applique la loi et qu’elle respecte ses obligations de patronne d’une organisation comme celle-là si elle ne comprend même pas qu’elle a quelque chose à se reprocher. Éric Le Bel, avocat de Chantale Cyr

Un appui de La Baie

Éric Le Bel soutient que l’appui à Liz S. Gagné provient principalement de l'École secondaire des Grandes-Marées, où, selon lui, un climat toxique régnait lors de l'arrivée en poste de Chantale Cyr en 2016. Mme Cyr aurait voulu rétablir le climat, ce qui lui aurait attiré les foudres du personnel.

Le procureur réclame à nouveau l'intervention du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et lui demande de placer la Commission scolaire sous tutelle.

Entente

Le commissaire-parent Carl Bergeron, qui est porte-parole dans le dossier de Chantale Cyr, a indiqué mardi soir que la Commission scolaire n'avait pas l'intention de contester la décision du Tribunal administratif, qui en a conclu au congédiement illégal de Mme Cyr.

La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné, a été sévèrement blâmée par un jugement du tribunal administratif du travail à la fin septembre dans le dossier de Chantale Cyr. Photo : Radio-Canada

La CS souhaite en arriver à une entente hors cour et entend négocier. Chantale Cyr, elle, veut être réintégrée dans ses fonctions et réclame des dommages moraux et punitifs qui dépassent 700 000 $. Elle réclame aussi 270 000 $ en frais d'avocat.