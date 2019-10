Nouvelles limites de charge ou détour pour les camionneurs qui passent par Rivière-Héva

Les camionneurs pourront soit diminuer les charges qu'ils transportent, soit faire un détour de 63 kilomètres en passant par Amos.

Nouvelles charges à respecter : 26 tonnes pour un véhicule d’une unité

42 tonnes pour un véhicule de deux unités

54 tonnes pour un véhicule de trois unités

Le MTQ se dit conscient de l'impact économique. C'est une structure qui est vieillissante. Le béton est délaminé à certains endroits, donc ce serait probablement d'ajouter des poutres sous la structure, mais on n'en est pas rendu encore à la solution finale. On va devoir confier ça à un ingénieur qui va devoir nous faire des plans et devis , affirme Luc Adam, porte-parole pour le ministère des Transports.

Le ministère des Transports analyse la situation actuellement est n'est donc pas en mesure d'indiquer combien de temps les restrictions seront imposées et quand les travaux seront faits.

Il est fort possible qu'on puisse travailler sous le pont sans avoir d'entrave à la circulation, mais il y a possibilité aussi qu'on ait une entrave en alternance. Ce sera déterminé justement dans la production des plans et devis , explique-t-il.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le détour à emprunter pour les camions qui ne pourront réduire leur charge. Photo : gracieuseté MTQ

Le pont d'environ 7 mètres se situe dans la zone de 50 km/h à Rivière-Héva. Près de 800 camions touchés par les restrictions y passent chaque jour.